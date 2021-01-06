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Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультика

Новина українською → Среда 06 января 2021 09:31
Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультика Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Украинская певица Джамала обожает проводить время со своими малышами - не так давно всей семьей они отправились в Египет, купаться, загорать и любоваться морскими жителями.

А сейчас Джамала вернулась в Киев. Чем заняться в столице, когда на улице мороз и ветер? Смотреть мультики со своими детьми! Певица порекомендовала список своих любимых.⠀Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультика

"Если вы любите мультики так, как люблю их я, тогда держите подборку! Новые, красивые, душевные, для детей и взрослых.

Не перестаю удивляться, как здорово умеют так прорисовать эмоции, чтобы нам хотелось плакать и смеяться", - написала в своем микроблоге певица, добавив, что мультик "Душа" - это в принципе отдельный подарок всем музыкантам.
Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультикаКрасивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультикаНапомним, недавно Джамала показала свои снимки, на которых она на шестом месяце беременности. Так и сияет счастьем!

Красивые, душевные, для детей и взрослых: Джамала назвала топ-3 любимых мультикаК просмотру мультиков готовы (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, недавно поделилась откровенной историей. Оказывается, история выбора имен ее сынишек окутана настоящей мистикой.

"Многие спрашивают, как мы выбирали имена нашим сыночкам. И что они означают. С именем Эмир-Рахман была даже мистическая история... В переводе на русский Эмир означает “правитель”, а Рахман - “милостивый”, - рассказала Джамала, раскрыв свою загадочную историю.

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