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Красивые и счастливые: Бритни Спирс показала новое трогательное фото с молодым возлюбленным

Новина українською → США, Четверг 21 января 2021 21:36
Красивые и счастливые: Бритни Спирс показала новое трогательное фото с молодым возлюбленным Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite

Бритни Спирс - частая гостья на просторах сети. Но чаще всего 39-летняя звезда вызывает волнение и критику. Уж больно странными кажутся со стороны ее танцы и видео, на которых популярная певица кружится по дому в подозрительных нарядах. Но когда она показывает фото со своим бойфрендом Сэмом Асгари, все становится на свои места. Пара выглядит счастливой и уверенной, сразу наталкивая на мысли, что тревога за психическое состояние Бритни сильно преувеличена.

Красивые и счастливые: Бритни Спирс показала новое трогательное фото с молодым возлюбленнымБритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

На днях пара показала новое общее фото: Бритни и Сэм изображают рэп-исполнителей, делая соответствующие жесты. Одеты оба эффектно и необычно. Спирс позирует в черных скинни, белом джемпере, бежевом пальто, а также коричневых сапогах. Волосы певица собрала в высокий хвост, а макияж сделала более аккуратным, чем обычно.

Асгари на снимке одет в белую футболку, черные брюки с принтом, белые кеды и контрастную оранжевую шапку. Пара написала под фото, что это новая обложка их рэп-альбома, который они запишут вместе. Впрочем, Спирс поспешила добавить хэштег, напоминающий всем, что это шутка. Фанаты выразили мнение, что пора бы Бритни уже действительно записать новую музыку, а не только шутить об этом. А также многие похвалили ее внешний вид.

Ранее Бритни показала романтичные и забавные фото с Сэмом, сделанные во время их поездки к океану.

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