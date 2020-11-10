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Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 10:42
Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула Дмитрий Монатик с женой (фото: instagram.com/monatik_official)
Автор: Lite

Жена артиста Ирина опубликовала снимки из Турции

MONATIK, он же Дмитрий Монатик, прекрасный отец и муж. Он долго скрывал лица сыновей Марка и Платона, а также мало рассказывал о жене Ирине, но все же решился познакомить поклонников с самыми родными и близкими. Теперь на странице музыканта и его второй половинки все чаще появляются совместные фото, которые приводят поклонников певца в полный восторг. Ноябрьский уикенд Дмитрий и Ирина решили провести в Стамбуле и показали красочные фото из своего романтического путешествия в Instagram.

Оказалось, что пара улетела в Турцию на празднование дня рождения своей подруги - ведущей Виктории Батуи.

На снимках Ирина и Дмитрий позируют на фоне местных достопримечательностей. Ирина выбрала для прогулки полосатый костюм с юбкой-миди по фигуре, черное пальто и шарф расцветки "Nova Check" ("клетка бербери").

Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула

Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула

Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула

Красивые и счастливые: MONATIK с женой устроили романтику на фоне осеннего Стамбула

Ирина Монатик показала яркие фото с мужем из Турции (фото: instagram.com/irinamonatik)

Поклонники пары не смогли сдержать восторг.

  • Какая красота! И вы с Димой
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К слову, Дмитрый с Ириной, а также именинница Виктория Батуи и еще одна звездная пара украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес в конце сентября также вместе отдыхали в турецком Кемере.

В начале октября MONATIK растрогал признанием сыну-имениннику и жене, подарившей ему замечательных детей.

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