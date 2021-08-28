Красивые и талантливые: Настя Каменских растрогала видео, где поет дуэтом с мамой
Украинская певица Настя Каменских поделилась в сети новым видео, которое покорило сердца поклонников - она показала, как спела дуэтом со своей мамой Лидией на праздновании дня рождения ведущего Юрия Горбунова.
Эффектный и трогательный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
24 августа Горбунову исполнился 51 год - а 25-го они с Катей Осадчей устроили веселую вечеринку в своем загородном доме. Конечно же, там были их соседи, друзья и кумовья Настя и Потап.
Одним из сюрпризов вечера стало совместное выступление Каменских с мамой - они душевно спели а капелла две украинские песни - "Черемшина" и "Червона рута". Стоит отметить, что мама Насти также прекрасно поет!
При этом обе они были в эффектных нарядах в национальном стиле - жена Потапа выбрала длинное зеленое платье-вышиванку, а ее мама отдала предпочтение белым брюкам и вышитой сорочке.
"Обожаю петь с моей Лидочкой. Спасибо, Юрчик, за такой душевный праздник", - подписала видео певица.
Поклонники пришли в восторг от такого дуэта и оставили много теплых отзывов в комментариях.
- Обожаю, когда Настя поет на украинском, вы с Лидочкой красавицы
- Який у мами голос
- Дуже гарно
- Шикарные
- Браво, дівчата
- Очень красиво, голоса супер!
- Настюша, это шикарно. Когда доченька поёт с любимой мамулей
- Какие вы красивые и талантливые. Обожаю Настю, и мама красивая
- Всё-таки украинские песни, ну и как любые другие - это душа!
- Лида лучше поёт, чем Настя
- Вау, это так красиво
- Душа поет
Напомним, ранее Настя Каменских подразнила сеть пикантным фото из ванной, на котором предстала полностью обнаженной.