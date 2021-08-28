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Красивые и талантливые: Настя Каменских растрогала видео, где поет дуэтом с мамой

Новина українською →
Суббота 28 августа 2021 15:02
Красивые и талантливые: Настя Каменских растрогала видео, где поет дуэтом с мамой Настя Каменских с мамой Лидией (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Настя Каменских поделилась в сети новым видео, которое покорило сердца поклонников - она показала, как спела дуэтом со своей мамой Лидией на праздновании дня рождения ведущего Юрия Горбунова.

Эффектный и трогательный ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

24 августа Горбунову исполнился 51 год - а 25-го они с Катей Осадчей устроили веселую вечеринку в своем загородном доме. Конечно же, там были их соседи, друзья и кумовья Настя и Потап.

Одним из сюрпризов вечера стало совместное выступление Каменских с мамой - они душевно спели а капелла две украинские песни - "Черемшина" и "Червона рута". Стоит отметить, что мама Насти также прекрасно поет!

При этом обе они были в эффектных нарядах в национальном стиле - жена Потапа выбрала длинное зеленое платье-вышиванку, а ее мама отдала предпочтение белым брюкам и вышитой сорочке.

"Обожаю петь с моей Лидочкой. Спасибо, Юрчик, за такой душевный праздник", - подписала видео певица.

Поклонники пришли в восторг от такого дуэта и оставили много теплых отзывов в комментариях.

  • Обожаю, когда Настя поет на украинском, вы с Лидочкой красавицы
  • Який у мами голос
  • Дуже гарно
  • Шикарные
  • Браво, дівчата
  • Очень красиво, голоса супер!
  • Настюша, это шикарно. Когда доченька поёт с любимой мамулей
  • Какие вы красивые и талантливые. Обожаю Настю, и мама красивая
  • Всё-таки украинские песни, ну и как любые другие - это душа!
  • Лида лучше поёт, чем Настя
  • Вау, это так красиво
  • Душа поет

Напомним, ранее Настя Каменских подразнила сеть пикантным фото из ванной, на котором предстала полностью обнаженной.

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Настя Каменских Юрий Горбунов Потап
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