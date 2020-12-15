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Красивые и уютные: Алена Шоптенко порадовала поклонников зимними фото с сыном

Новина українською → Вторник 15 декабря 2020 14:14
Красивые и уютные: Алена Шоптенко порадовала поклонников зимними фото с сыном Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Алена Шоптенко предупредила фанатов, что "Танцы со звездами" в этом году стали для нее прощальным сезоном. Теперь хореограф больше переключилась на преподавательскую деятельность и на заботу у своей семье.

Например, в этом году ее сын, которому уже два с половиной года, впервые стал свидетелем зимы по-настоящему морозной. Алена отметила это событие постом в соцсети, показав, как они с малышом гуляют, тепло и уютно одетые. В шапках, варежках, а малыш еще и в комбинезоне.

"Моему сыну уже 2,5 года, но, учитывая то, что в прошлом году была очень длинная осень, то это, получается, его первая морозная зима", - заключила Шоптенко.

Также Алена прихватила с собой на прогулку по зимнему парку мыльные пузыри. Но, помимо пускания пузырей, мама и сын успели переделать кучу дел.

"Наконец-то мы: походили по хрустящей траве, съехали на попе с ледяной горки, поели сосульки. Осталось: покататься на санках, поиграть в снежки, упасть в сугроб", - подытожила свой список танцовщица.

Красивые и уютные: Алена Шоптенко порадовала поклонников зимними фото с сыномАлена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)

Поклонники отметили, что и мама, и сын выглядят отлично - и очень уютно. Ранее Алена Шоптенко уже демонстрировала стильный лук на зимний сезон. Хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена подобрала сумку-кошелек. Также к образу очень подошли высокие джинсы с разрезами и туфли с острым носком.

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