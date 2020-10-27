Я была просто "салагой" при первой беременности: Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам

Хореограф поделилась ценными советами с мамочками

Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком и как питаться. Гвоздева даже предупредила, чтобы они забыли о диетах.

На этот раз в своем микроблоге Илона запостила свежий снимок: она сидит с задумчивым видом в красном халатике с кружевом. Илона решила дать советы мамам, чтобы те были более осведомленными, чем сама Гвоздева при первой беременности.

Илона призналась, что многого раньше не знала сама (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Факты о грудном вскармливании и как наладить ГВ! Дорогие мамочки и будущие мамочки, хочу поделиться с вами важными и интересными фактами/советами про ГВ,исходя из своих наблюдений и рекомендаций врачей

Кормление грудью - это естественный процесс, который полностью удовлетворяет все базовые потребности ребенка. Молоко содержит оптимальное соотношение БЖУ, витаминов, гормонов, лактобактерий и мн.другое.

Также в молоке мамы есть антитела, которые защищают вашего малыша от инфекций. Состав молока может меняться в зависимости от потребностей ребенка в данный момент. Кормление грудью помогает быстрее восстановиться после родов. Размер и форма груди не влияют на количество молока.

Принципы успешного ГВ:

В течении 1 часа после рождения малыша прикладывание к груди,

Совместное пребывание мамы и Ляли после рождения,

Правильное прикладывание малыша к груди,

Кормление малыша по первому требованию,

Кормления могут быть через каждые 2-3 часа, каждый час и так называемые кластерные кормления (малыш кушает сериями в течении длительного времени находясь на груди),

К концу первого месяца жизни дети постепенно сами формируют режим дня и прием пищи,

Очень важны ночные кормления грудью,

Малыш,который находится исключительно на ГВ не нуждается в допаивание водой,

Грудь не требует частого мытья (это приводит к удалению защитного бактерицидного слоя жиров с ареолы и соска, что может быть причиной ссадин, раздражения и трещин),

Дополнительные сцеживания не нужны. При правильной организации вскармливания молока вырабатывается ровно столько, сколько нужно ребенку. Сцеживание необходимо при проблемах: вынужденное разлучение матери с ребенком, лактостаз или выход мамы на работу и т.д.

Нежелательно использование бутылочек и пустышек. Они могут спровоцировать следующие проблемы: мало молока, травмы сосков и беспокойство под грудью. Если необходим докорм, то его следует давать только из несосательных предметов (чашки, ложки, стаканчика, пипетки или шприца без иглы).

Мне кажется, при 1-й я была просто "салагой" и не знала даже и половины, о чем сейчас написала. Так что берите на заметку", - поделилась Илона.

Напомним, что недавно Илона назвала своих фаворитов на шоу "Танцы со звездами 2020.