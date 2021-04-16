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Красота без границ: Сальма Хайек взорвала сеть роскошным вечерним образом

Новина українською → США, Пятница 16 апреля 2021 19:34
Красота без границ: Сальма Хайек взорвала сеть роскошным вечерним образом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала новое архивное фото, порадовав фанатов любимым для них контентом. Актриса в который раз покорила своей неувядающей красотой.

Фото опубликовано в ее Instagram.

Сальма Хайек решила напомнить фанатам в период карантина о роскошным вечерних выходах, которыми раньше была полна ее жизнь. Звезда показала архивное фото, где позирует в изысканном сером платье с серебристым поясом. Дополняет образ макияж с коричневыми тенями на веках, а также укладка в высветленными прядями.

Красота без границ: Сальма Хайек взорвала сеть роскошным вечерним образом

Сальма Хайек в молодости (фото: instagram.com/salmahayek)

В подписи Сальма указала коротко, что фото сделано давно. Но фанатам это не помешало восхититься красотой знойной актрисы. К тому же, по их мнению, она практически не изменилась.

"Ваша красота не имеет границ", "Слишком красивая", "Вау", "Это слишком красиво", "Королева", "Очень красивая женщина", "Такая милашка", "Просто красотка", "Ты не меняешься", "Красива тогда и сейчас!", - пишут ей фанаты.

Напомним, актриса ранее показала, что в свои 54 выглядит очень молодо.

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