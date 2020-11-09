Красота и грация Анны Ризатдиновой на жарких фото: такой вы ее не видели

Мы собрали знойные снимки Анны Ризатдиновой, от которых не так-то просто оторвать взгляд

Анна Ризатдинова – бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 по художественной гимнастике – всегда умела привлечь внимание многочисленных поклонников не только своими спортивными достижениями. Так, личная жизнь 27-летней знаменитости также всегда вызывала интерес со стороны прессы и фанатов.

Ранее звезда спорта состояла в отношениях с Александром Онищенко, от которого родила сына. А на днях стало известно о новом романе Ризатдиновой – с бывшим футболистом "Черноморца" Сергеем Мельником. Пара объявила эту новость в последнем эфире шоу "Танцы со звездами", чем буквально всколыхнула сеть.

Радостное событие подняло целую волну эмоций и обсуждений поклонников гимнастки и ее нового избранника. Разумеется, теперь к страницам в сети Instagram знаменитостей приковано пристальное внимание фанатов.

Впрочем, в своем блоге Анна еще не успела сделать пост о новой любви. Зато здесь можно найти массу вдохновляющих и мотивационных постов, бьюти-советов и стильных фото для многочисленных проектов.

Также Анна любит делиться и кадрами из обычной жизни, радуя поклонников яркими селфи, фото в купальниках и достаточно откровенных нарядах, которые подчеркивают ее совершенное тело.

Любуемся самыми горячими из них!

Анна Ризатдинова может сразить наповал своей красотой (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

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