ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Красота по наследству: Дженнифер Лопес показала редкое фото с мамой и дочерью

Новина українською → США, Среда 05 мая 2021 21:27
Красота по наследству: Дженнифер Лопес показала редкое фото с мамой и дочерью Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес решила напомнить всем о важности семейных уз. А заодно продемонстрировала, что красота и молодость в их роду передается по наследству.

Звезда показала общее фото с мамой Гваделупе Родригес и дочерью Эммой, которое невероятно растрогало сеть.

Певица сделала фото не просто так: ее бренд JLo Beauty запустил акцию под лозунгом "Красота не имеет срока годности". Тем не менее, снимок получился невероятно трогательным. Дженнифер отлично передала атмосферу семейного тепла и красоту женщин ее рода. Все трое позируют в профиль, выстроившись по росту, что символизирует в том числе уважение к старшему поколению.

Красота по наследству: Дженнифер Лопес показала редкое фото с мамой и дочерьюДженнифер Лопес с мамой и дочерью (фото: instagram.com/jlo)

Фото певицы просто взорвало ее страницу в сети Instagram: "Это так красиво! Это нужно поставить в рамку", "Я плачу", "Поколение красоты", "Это так сильно! Вау", "Благословенные", "Ты такой творческий мыслитель", "Три королевы в одном посте", "Прекрасные леди", - восторгаются фанаты.

Напомним, певица сейчас активно гастролирует: на днях она показала соблазнительный концертный образ. Так что скучать по Алексу Родригесу поп-королеве некогда. Тем более что она быстро нашла утешение в лице своего другого экс-возлюбленного Бэна Аффлека. Правда, о романтической связи речь пока не идет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса семья певец Дженнифер Лопес красота мама
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская рассказала, что делать при укусе клеща: основные правила
Голубовская рассказала, что делать при укусе клеща: основные правила