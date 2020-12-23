Красота женского тела и необъятность души: Тину Кароль отлили из воска
Украинская певица Тина Кароль недавно украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. Команда украинского издания посвятила выпуск женщинам Украины, меняющим мир здесь и сейчас.
А теперь у Тины очередная новость - ее отлили из воска. На скульптуре певица сидит с томным выражением лица, подогнув одну ногу. По признанию создателей, потребовалось более 700 часов работы художников, дизайнеров, скульпторов и мастеров по заливке, чтобы получился финальный вариант.
"Сама технология создания свечи состоит из нескольких этапов. Изначально по фотографии была слеплена скульптура из пластилина. Далее она была залита в керамическую форму из которой делали слепки силикона специально под формы для свечей. Выбор цвета, аромата и конечно уникальность свечи - в расположении фитиля, который установлен по спинке скульптуры, тем самым всегда оставляя лицо и переднюю часть свечи нетронутым", - рассказали создатели.
Зато теперь "фигурка звучит ароматом сандала, который воспевает красоту женского тела и необъятность души", признались авторы.
Свечу приурочили к 15-летию творчества певицы.
"Живая женщина из плоти и из крови
Из горечи, потери и обид,
Из радости и солнечного света
Вот я какая, и такой прими.
Прими, коли в безумном отречении
От норм морали, ханжества и лжи
Я преступила ту черту, которой
Игру от правды отделяем мы.
Невинное кокетство обернулось
Упреком странным, острым как клинок
Открыв глаза, мне небо улыбнулось
Спустив на землю градом свой курок...", - написала Тина под своим постом, где демонстрирует свечу в виде себя.
Тина Кароль (видео: instagram.com/tina_karol/)
Напомним, Тина Кароль ошеломила сеть фотосессией в платье от всемирно известного дизайнера.