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Красоте не помеха: Эшли Грэм показала целлюлит и складочки на жарком видео из душа

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США, Четверг 13 мая 2021 22:23
Красоте не помеха: Эшли Грэм показала целлюлит и складочки на жарком видео из душа Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм никогда не перестанет делать рекламу натуральной красоте без ретуши. В этот раз она не постеснялась показать не только целлюлит и складочки. Но и пригласила фанатов с собой в душ, чтобы продемонстрировать процедуры, которые она делает для гладкости кожи.

Новые ролики Эшли приурочила к выпуску своей новинки.

"Помните, когда я не брила подмышки во время карантина, и людей доводило это до истерики? Ну угадайте, что?! Я сделала свою БРИТВУ…", - написала счастливая Грэм.

В ролике она танцует в телесном белье, которое подчеркнуло каждый сантиметр ее тела. Разумеется, целлюлит, складочки и волосы на теле она скрывать не стала, а даже напротив - сделала на них акцент. Модель продемонстрировала в действии свои продукты: бритву, ленты для эпиляции и другие необходимые принадлежности для гладкой кожи.

Эшли Грэм не боится показать себя во всей красе (видео: instagram.com/ashleygraham)

В сети на ее ролик отреагировали, как всегда, бурно: "О боже, это так мило!", "Уверенная в себе женщина делает все, что хочет, люблю тебя!", "Мне нравится, какая ты чувственная", "Просто магия", "Все в этом так здорово!! Твоя энергия, звон, цвета!!! Ты потрясающая и моя абсолютная муза, я не устаю говорить"…

Напомним, Эшли - одна из самых известных в мире моделей plus size. Несмотря на любовь к своим формам, она не пренебрегает спортом и здоровым питанием. Девушка давно занимается с профессиональными тренерами, и в последнее время заметно постройнела.

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