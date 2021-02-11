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Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 15:17
Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с "секретной" репетиции Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Украинская певица Джамала не так давно призналась, что даже в отпуске отказывала себе в сладостях - все потому, что хотела похудеть. И вот, кажется, результат достигнут.

Фото, которые певица запостила в свой Instagram, вызвали у подписчиц бурю эмоций - такой худой певицу еще не видели!

На ярких фото певица позирует в стильных нарядах: брюки-клеш, кроссовки на платформе и короткая спортивная кофта в духе 90-х. Джамала держит в руках музыкальные инструменты и радостно улыбается.

Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с &quot;секретной&quot; репетиции"Спочатку крута репетиція шоу, про яке я ще не можу розказати, потім - нова сумка і багато прикрас", - написала певица.

Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с &quot;секретной&quot; репетиции

Красотка-мамуля: Джамала похвасталась постройневшей фигурой и показала снимки с &quot;секретной&quot; репетиции

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Кажется, больше всего поклонников заинтересовало, почему певица такая худая? Они засыпали Джамалу вопросами и комплиментами.

  • Как вы похудели!
  • Ох, красотка-мамуля
  • А че это такая худая?
  • Пошла и я салатик поем

Напомним, Джамала показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки.

Также Джамала призналась, какой ценой ей досталась фигура мечты: диета знаменитости.

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