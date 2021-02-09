Красотка: Настя Каменских в красной куртке и бейсболке раскрыла секрет жизненного успеха

Украинская певица Настя Каменских рассказала фанатам, что следить за своими мыслями так же важно, как и ухаживать за внешностью.

Мы - то, о чем мы думаем, уверена Каменских. И эта простая истина способна многое изменить в нашей жизни, нужно только осознать ее в полной мере.

Настя запостила фото в красной куртке и бейсболке, на котором она задумчиво смотрит вдаль. Фанаты остались в восторге от Настиной красоты.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

"То, во что мы верим, что замечаем, о чем размышляем, чего желаем - все это не только отражает нас самих, но и обретает физическую форму, то есть становится реальным. Поэтому важно замечать, о чем мы думаем - с какими мыслями просыпаемся и засыпаем, о чем думаем на протяжении всего дня", - написала певица.

Каменских посоветовала поклонникам постараться каждый раз направлять свои мысли в правильное русло.

"И скоро вы поймете, как много изменений это принесло в вашу жизнь!", - пообещала певица.