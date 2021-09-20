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Красотка навсегда: 53-летняя Джулия Роберт восхитила сеть цветущим внешним видом

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Париж, Понедельник 20 сентября 2021 22:34
Красотка навсегда: 53-летняя Джулия Роберт восхитила сеть цветущим внешним видом Джулия Роберст (фото: instagram.com/juliaroberts)
Автор: RBC.UA

Джулия Робертс снялась в новой рекламной кампании Lancome, порадовав фанатов по всему миру. Дело в том, что актриса, которая ранее выглядела уставшей, теперь предстала заметно посвежевшей и помолодевшей.

Фото звезды культового фильма "Красотка" просто взорвали сеть.

53-летняя Джулия Робертс в последнее время редко посещает ивенты и постит фото в блоге, а потому фанаты могут узнать о ней только со снимков папарацци. И порой на них Джулия выглядит утомленной. Но в съемке, которую запостили в сети многие издания, голливудская дива порадовала красотой и свежестью.

Красотка навсегда: 53-летняя Джулия Роберт восхитила сеть цветущим внешним видомАктриса выглядит сногсшибетельно (фото: скрин elle_russia)

Актриса прилетела в Париж на съемки новой рекламной кампании Lancome, лицом аромата этого знаменитого бренда она является уже много лет. Сфотографировавшие актрису папарацци сделали фото, на которых звезда выглядит по-прежнему прекрасно. Джулия надела для кампейна роскошные платья: одно длинное белое в блестках и с золотистым ремнем, а второе черное с пышной юбкой. Ей сделали объемную укладку и безупречный макияж, который зрительно освежил лицо. В сети поклонники дружно признали, что Робертс была просто неотразима, так что наверняка новая реклама будет иметь успех, как и аромат.

Ранее мы писали, что племянница Джулии Робертс впервые стала мамой.

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