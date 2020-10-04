Красотка в полосатом купальнике: Слава Каминская поделилась яркими фото из Египта
Певица наслаждается расслабленным отдыхом на берегу моря
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила дать себе передышку и в компании друзей улетела в Египет, где принимает солнечные ванны и наслаждается вкусной едой. Конечно же, не обходится и без красочных фото с отдыха!
Так, счастливая певица поделилась в Instagram яркими фото, сделанными у бассейна. На них артистка запечатлена в слитном полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул точеные изгибы ее фигуры, и красных солнцезащитных очках.
На одном из кадров Слава позирует в воде с коктейлем в руках, при этом артистка заливисто смеется.
На другом же она красиво лежит в гамаке, натянутом прямо над водой, и игриво показывает язык на камеру.
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на отпускных фото у бассейна (фото: instagram.com/babaslavka)
"Проблемы отдыхающих: 1 или 2" - прокомментировала публикацию Каминская.
Фолловеры активно выбирают лучшее фото в комментариях, восхищаясь красотой и естественностью Славы.
- А мне обе по душе
- Красивая и настоящая
- Смешнючая
- Красотка
- Славка ты тут просто огонь
- Однозначно 1, в этой ржачный улыбке вся Слава!!!
- Красивая Слава
- обе крутые
- Хорошего отдыха
- Фигура супер
Напомним, Слава из НеАнгелов высказалась о своих пластических операциях и диетах. Певица призналась, что вмешательства позволяют ей быть увереннее в себе, а ее мужчину ее внешность вполне устраивает.
Кстати, Слава Каминская заинтриговала совместными кадрами с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром.