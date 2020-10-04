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Красотка в полосатом купальнике: Слава Каминская поделилась яркими фото из Египта

Новина українською → Воскресенье 04 октября 2020 15:31
Красотка в полосатом купальнике: Слава Каминская поделилась яркими фото из Египта Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

Певица наслаждается расслабленным отдыхом на берегу моря

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила дать себе передышку и в компании друзей улетела в Египет, где принимает солнечные ванны и наслаждается вкусной едой. Конечно же, не обходится и без красочных фото с отдыха!

Так, счастливая певица поделилась в Instagram яркими фото, сделанными у бассейна. На них артистка запечатлена в слитном полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул точеные изгибы ее фигуры, и красных солнцезащитных очках.

На одном из кадров Слава позирует в воде с коктейлем в руках, при этом артистка заливисто смеется.

Красотка в полосатом купальнике: Слава Каминская поделилась яркими фото из Египта

На другом же она красиво лежит в гамаке, натянутом прямо над водой, и игриво показывает язык на камеру.

Красотка в полосатом купальнике: Слава Каминская поделилась яркими фото из Египта

Слава Каминская похвасталась стройной фигурой на отпускных фото у бассейна (фото: instagram.com/babaslavka)

"Проблемы отдыхающих: 1 или 2" - прокомментировала публикацию Каминская.

Фолловеры активно выбирают лучшее фото в комментариях, восхищаясь красотой и естественностью Славы.

  • А мне обе по душе
  • Красивая и настоящая
  • Смешнючая
  • Красотка
  • Славка ты тут просто огонь
  • Однозначно 1, в этой ржачный улыбке вся Слава!!!
  • Красивая Слава
  • обе крутые
  • Хорошего отдыха
  • Фигура супер

Напомним, Слава из НеАнгелов высказалась о своих пластических операциях и диетах. Певица призналась, что вмешательства позволяют ей быть увереннее в себе, а ее мужчину ее внешность вполне устраивает.

Кстати, Слава Каминская заинтриговала совместными кадрами с экс-партнером по "Танцам со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром.

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