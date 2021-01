Красотка: загорелая Настя Каменских в высоких шортах и топе от купальника вдохновила сеть красотой

Украинская певица Настя Каменских давно стала мотиватором для своих подписчиц в Instagram: как не только сбросить лишние кило, а еще и прийти в отличную форму и изменить свое питание, чтобы оставаться в таком виде всегда.

Певица показывает тренировки, что у нее в тарелке и, конечно, результаты своих стараний - фото своей фигуры, часто - в купальнике или откровенных нарядах.

Например, Настя со своим мужем и продюсером Потапом недавно побывали в отпуске: с Мальдивских островов фанатам музыкантов летели фото невероятной красоты. Загорелые и счастливые, Настя и Потап показывали себя и делились своими мудростями.

На этот раз певица поделилась кусочком воспоминаний: она сидит в уютном кресле в коротких соблазнительных шортах и топе от купальника.

"Memories from a little slice of heaven", - написала Настя под снимком своего собственного рая.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

Поклонники певицы написали, что по снимку сразу видно: знаменитость - на отдыхе. Счастливое, но спокойное лицо, загорелая кожа и, конечно, стройная фигура Насти не оставили их равнодушными.

Красотка

Супер

Прекрасна

Напомним, Каменских умеет изысканно одеваться, своими новыми луками певица делится в своем микроблоге и собирает там тысячи лайков. Особенно она вдохновила фанатов снимками в самом трендовом костюме сезона. Чтобы не отставать от инфлюенсеров, стоит присмотреться.