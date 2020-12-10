"Кришталеві візерунки": украинские звезды приняли участие в уникальном Рождественском проекте

Оксана Муха, Фіолет, Поль Манондиз, Morphom и другие украинские звезды презентовали большой проект "Кришталеві візерунки", в рамках которого артисты создали почти 20 новых песен на рождественско-новогоднюю тематику.

"2020-й был годом глобальных потрясений и испытаний. Однако его завершение хочется отметить на позитивной ноте. Поэтому музыканты, художники, волонтеры и неравнодушные граждане объединили усилия, чтобы подарить украинцам праздничное настроение и новые рождественско-новогодние песни", – комментируют инициаторы проекта из музыкального сообщества и YouTube-канала MVUA.

Фіолет продолжают радовать поклонников хитами

Главная цель "Кришталевих візерунків" – стимулировать артистов активнее создавать новый украинский рождественско-новогодний контент

"Наверное, у каждого есть рождественская или новогодняя композиция, которая ассоциируется с запахом цитрусовых, морозной свежестью солнечного утра, теплым уютом семейного очага, мерцанием елочных огоньков или же с зажигательной вечеринкой в кругу друзей. У каждого поколения – свои песни. Нам бы хотелось, чтобы у современников и потомков эти праздники ассоциировались исключительно с качественной музыкой. Без всего этого примитивно-пошлого хлама, "голубых огоньков" и "старых песен о главном", – отмечают инициаторы "Кришталевих візерунків".

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Заметим, что музыкальные произведения для проекта создали музыканты из разных городов Украины, которые работают в разнообразных жанрах.

"Я очень радуюсь таким проектам. Важно, что "Кришталеві візерунки" – украиноязычные! Так мы сохраняем новую украинскую Рождественскую песню для будущих поколений. Так продолжаем извечную традицию нашего народа – колядовать. И что еще радует, что география авторов и исполнителей территориально охватывает всю Украину: от Львова до Днепра, от Луцка до Одессы..." – говорит победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха.

Оксана Муха в рамках "Кришталевих візерунків" выпустила ""Колискову"

Интересно, что известный французский певец Поль Манондиз, который славится своей проукраинской позицией, записал для проекта кавер-версию всемирно известной песни "Je veux" исполнительницы ZAZ. Вышел позитивный трек на украинском и французском языках.

Поль Манондиз порадовал перепевом песни ZAZ "Je veux"

Звезда шоу "Х-Фактор" Абіє (Наталья Шевченко) посвятила свою песню "всем, кто ждет рождественского чуда, кто умеет разглядеть хорошее и доброе в сегодняшнем дне, каждому любящему сердцу".

Абіє снова очаровывает украинцев своей новой песней

Оригинально к записи песни для "Кришталевих візерунків" подошли талантливые львовский певец Макс Пташник и популярный музыкант и саундпродюсер Morphom, который сотрудничает с Джамалой, LAUD, Jeryy Heil и другими звездами.

Макс Птичник & Morphom спели про 2020-й

Также в проекте приняли участие Sysuev ("Різдвяна сторі"), Женя і Катя ("Різдвяна ніч"), квіткіс & Ульмо Три ("Різдво"), Кімната Гретхен ("Дива стане на всіх"), JULINOZA ("Привіт, Новий рік!"), Miles Babies ("Такі як є"), Соломия Чубай ("Світло Різдва"), Zabavka ("Різдвяна"), МАХА ("Загадала на свята"), Шосте Чуття ("Новорічний бум"), Navigator ("Для всіх нас"), Bozhyk Duo ("Різдво разом") и Маргарита Рагулина ("Я буду вдома на Різдво").

"Нынешний сборник "Кришталевих візерунків" – замечательный рождественско-новогодний подарок всем, кто болеет качественной музыкой", – говорят в MVUA, намекая на то, что собираются продолжать подобные проекты для популяризации украинской музыки.

Ранее Оксана Муха в большом интервью рассказала про "Кришталеві візерунки", Дана Балана и идеальную страну.

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