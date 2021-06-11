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Кроп-топ и рубашка любимого: Дженнифер Лопес покорила идеальной фигурой в самом романтичном луке

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Лос-Анджелес, Пятница 11 июня 2021 22:34
Кроп-топ и рубашка любимого: Дженнифер Лопес покорила идеальной фигурой в самом романтичном луке Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, уже, похоже, убедили в своем романе даже самых отъявленных скептиков. Но тем, кто все же считает их отношения фейком, певица подготовила последнее доказательство чувств.

Папарацци удалось поймать звезду во время путешествия, одетую в вещи любимого.

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлека вновь воссоединились всего несколько недель назад. Но пылкая парочка уже успела побывать в Монтане на совместном отдыхе, провести время в Майами и даже построить планы о совместном будущем. И пока звезды вынуждены жить отдельно и заниматься своими делами порой в разных городах, они придумывают милые вещи, чтобы разлука не была в тягость.

Кроп-топ и рубашка любимого: Дженнифер Лопес покорила идеальной фигурой в самом романтичном лукеДженнифер Лопес и Бен Аффлек в одной и той же рубашке (фото: скрин instagram.com/gloriajlover)

К примеру, Дженнифер прихватила с собой рубашку Бена. В ней певица была замечена во время выхода с самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. Она отлично дополнила стильный наряд звезды, который составили белый кроп-топ, белые широкие брюки и ботинки на низком ходу. Из аксессуаров Лопес прихватила объемную сумку оранжевого цвета и очки-авиаторы.

К слову, о любовной связи говорит еще один факт. На днях в Лас-Вегасе побывала 75-летняя мама Дженнифер - Гваделупе. Как сообщает издание Page Six, женщина отправилась прямиком на площадку, где работал Аффлек, где они мило пообщались.

Ранее Дженнифер рассказала о своих чувствах в личном блоге.

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