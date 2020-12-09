В кроп-топе и пуховике: юная дочь Джуда Лоу похвасталась идеальной фигурой на прогулке

20-летняя Айрис Лоу уже давно заслужила звание одной из самой красивой девушек на просторах сети. Все благодаря Instagram, где на нее подписаны уже около 400 тысяч человек. Дочь знаменитого актера Джуда Лоу обожает соблазнительные наряды, которыми подчеркивает свою совершенную фигуру. Поэтому регулярно радовать фолловеров горячим контентом не составляет ей труда.



Айрис Лоу в стильном образе для прогулки (фото: instagram.com/lirisaw)

В этот раз уже достаточно популярная модель сделала несколько фото в стильном образе, который составила на контрасте зимних и летних вещей. Девушка надела облегающий топ без бретелей, а также брюки с низкой посадкой из блестящего коричневого материала, которые оголили плечи и живот юной красотки. Сверху она накинула объемный бежевый пуховик, на шею завязала шарф, а из обуви выбрала ботильоны из лакированной кожи… Последний штрих – колье с крупным кулоном, серьги и кольца, которые добавили луку гламурную нотку.

В галерее она показала пару селфи в полный рост. А еще добавила несколько фото с парнем и друзьями, показав, как они вместе пекут рождественские печеньки. "Горяча", "Вау, какая ты красивая", "Ты икона", "Твой наряд впечатляет", "Тело - огонь", - не могут остановиться фанаты наследницы знаменитого актера.

Ранее мы писали, что Айрис показала соблазнительный наряд на выход.