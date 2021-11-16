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В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на "Танцах со звездами"

Новина українською →
Вторник 16 ноября 2021 13:32
В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на "Танцах со звездами" Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая и актриса Маша Ефросинина появилась на 11 эфире шоу "Танцы со звездами" в эффектном наряде - она стала ведущей звездного балкона вместе с Владимиром Дантесом.

На своей странице в Instagram она показала свой соблазнительный лук и обратилась к подписчикам с вопросом.

42-летняя Ефросинина вызвала настоящий фурор своим дерзким образом - ведущая появилась в черном брючном костюме от украинского мультибренда Symbol, украшенном множеством пайеток. При этом пиджак был полураскрыт, а под ним видно кроп-топ с ремешками и блестками.

Звезда соединила стильный костюм с босоножками на высоком каблуке, а также дополнила аутфит серьгами в виде звезд и ярким красным маникюром.

В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на &quot;Танцах со звездами&quot;В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на &quot;Танцах со звездами&quot;В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на &quot;Танцах со звездами&quot;

Укладка с эффектом мокрых волос и макияж с акцентом на глаза добавили луку Маши еще больше соблазнительности.

В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на &quot;Танцах со звездами&quot;В кроп-топе и сверкающем костюме: Маша Ефросинина произвела фурор на &quot;Танцах со звездами&quot;

Маша Ефросинина блистала в роскошном образе на "Танцах со звездами 2021" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В подписи Ефросинина высказалась о голосовании на танцевальном проекте. Она пыталась понять, как зрители выбирают тех, за кого голосуют, и почему из шоу ушла одна из лучших пар - Дмитрий Каднай и Алина Ли.

"Вчерашний эфир Танцев, помимо того, что у нас с @vladimirdantes состоялся дебют в парном ведении, оставил во мне смешанные чувства! Я абсолютно точно заявляю, что не даю личную оценку всем героям паркета - они все для меня бойцы, живущие проектом и уже порядком им истерзанные! Я о другом хочу поговорить… Напишите, пожалуйста, честно, вот для того, чтобы вы проголосовали за того или иного участника, что вам нужно? Что из того, что вы видите на экране, вызывает в вас рефлекс взять телефон и отправить смс?" - интересуется ведущая.

Она призналась, что была поражена результатами голосования в 11 эфире.

"Было так: Оля Харлан в зоне риска - мы как умалишённые орем вам с экранов "спасаааайте!". Я призываю всех женщин поднажать, чтобы дать возможность единственной оставшейся девушке из звёзд продлить жизнь в шоу! Хлоп, и вы это делаете. Потом прям долго Костя Войтенко в зоне риска - эфир заполняется призывами голосовать за парня. И вот подходит шоу результатов: х*енак, и выясняется, что за того, за кого все были спокойны, т.к. у него всё зашибись и по голосам, и по оценкам, и по, мать его, фееричным танцам, - вы проголосовали вообще МЕНЬШЕ всех!! Как?" - недоумевает знаменитость.

Вспомнила Маша и свой опыт участия в "Танцах со звездами".

"Я даже свой опыт вспомнила: я вылетела в тот вечер, когда станцевала без ошибок и впервые была собой довольна, плюс в зал впервые пришли меня поддержать мои муж и дети - ну, то есть всё ВПЕРВЫЕ было круто!!! И вы оставили меня без поддержки. И вот вчера то же произошло с Димой и его совершенно сказочной партнершей Алиной Ли!" - отметила Ефросинина.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина в бикини станцевала с мужем под дождем на Мальдивах.

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