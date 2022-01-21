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В крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробов

Новина українською →
Аспен, США, Пятница 21 января 2022 14:47
В крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробов Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Марина Настевич

26-летняя Кендалл Дженнер отправилась на горнолыжный курорт Аспен, чтобы покататься на сноуборде - модель обожает активный зимний отдых. Однако даже на заснеженных склонах она не упустила случая продемонстрировать свою фигуру в бикини.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кадры из эффектной и пикантной фотосессии посреди сугробов.

Кендалл примерила откровенное черное бикини на ниточках, которое словно чудом держалось на ее теле. Этот смелый и провокационный образ она дополнила трендовыми меховыми унтами до колен от Miu Miu и черными очками.

Волосы Дженнер оставила распущенными и весело резвилась на снегу.

"Как сказал Вим Хоф - ледяные ванны", - прокомментировала фото модель.

В крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробовВ крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробовВ крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробов

Кендалл Дженнер устроила жаркую фотосессию в бикини среди сугробов (фото: instagram.com/kendalljenner)

Снимки быстро набрали более 8 миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев.

"Снежная королева", "Я обожаю твою фигуру!", "Господи, ты сумасшедшая!", "Это так круто", "Вот это фигура", - пишут поклонники.

Отметим, что Вим Хоф, которого упомянула Кендалл - голландец, известный как "Ледяной человек" благодаря своим способностям переносить крайне низкие температуры, контролировать имунную и нервную системы организма, что подтверждается научными опытами и исследованиями, как и неоднократными мировыми рекордами.

К слову, меховые унты, которые на английском называются yeti boots - яркий тренд зимы 2021-2022 и многие бренды добавили их в свои коллекции. К примеру, взгляните на осенне-зимние коллекции Chanel и Miu Miu. Оба уважаемых бренда предлагают искать для уютных пушистых сапожек самые неожиданные сочетания.

Миучча Прада, например, наглядно демонстрирует, что они одинаково хорошо смотрятся как с горнолыжными комбинезонами, так и с невесомыми платьями-комбинациями. Так что советуем стряхнуть паутину с унтов, лежавших без дела последние десять лет - ну или обзавестись новыми.

В крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробовВ крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробовМеховая обувь - главный хит сезона (фото: Miu Miu)

В крошечном бикини и меховых унтах: Кендалл Дженнер похвасталась идеальной фигурой посреди сугробовМеховые унты снова в моде (фото: Chanel)

Напомним, ранее Кендалл Дженнер показала, как носить самую модную шубу сезона.

Ранее Кендалл Дженнер посетила Met Gala, куда отправилась в "голом" платье от Givenchy и блеснула роскошной фигурой.

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