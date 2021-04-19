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В крошечных стрингах и рубашке: пышнотелая Эшли Грэм показала горячие домашние фото

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 21:24
В крошечных стрингах и рубашке: пышнотелая Эшли Грэм показала горячие домашние фото Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм продемонстрировала, что она в прекрасной форме. 33-летняя супермодель показала новые откровенные фото, сделанные в ее собственном доме. Горячо!

Посты Эшли собрали массу лайков и позитивных отзывов.

Эшли Грэм примерила ярко-зеленую рубашку, которую завязала узлом на груди, оголив живот. А "низ" состоял только из стрингов цвета фуксии, их девушка подняла достаточно высоко на бедра. В одном из видео тут же она продемонстрировала соблазнительный комплект, украшенный прозрачными вставками.

В крошечных стрингах и рубашке: пышнотелая Эшли Грэм показала горячие домашние фотоВ крошечных стрингах и рубашке: пышнотелая Эшли Грэм показала горячие домашние фотоЭшли Грэм показала новый образ (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм стоит на лестнице, соблазнительно прислонившись к стене и глядя у камеру томно. Также она добавила фото вблизи, на котором можно хорошо рассмотреть детали ее образа. Эшли сделала длинные графичные стрелки, которые никогда не выходят из моды, а брови прокрасила темно-коричневых карандашом.

Из аксессуаров молодая мама выбрала массу серег, которыми украсила все ухо. Как большая любительница золотых украшений, она добавила также несколько браслетов и кольца.

Ранее модель поделилась образом, основу которого составили шорты и жакет в пижамном стиле.

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