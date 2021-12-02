Кровь с молоком: Маша Полякова похвасталась роскошной фигурой в необычном купальнике

Старшая дочь Оли Поляковой Маша стала весьма успешным блогером и активно ведет свою страничку и общается с подписчиками. 16-летняя девушка порадовала фолловеров новым фото в купальнике, сделанном во время недавнего отдыха с семьей на Мальдивах.

Юная красотка позирует в необычном цельном купальнике с животным принтом в полоску и длинными рукавами, демонстрируя стройные ноги и тонкую талию.

Маша запечатлена на фоне лазурного океана - девушка стоит, опираясь спиной о деревянный столб и задумчиво глядя в сторону. Ее роскошные длинные волосы красиво спадают на одну сторону.

Вопреки своему обыкновению, на этот раз Полякова-младшая не стала наносить макияж.

Маша Полякова показала точеную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я нашла для себя идеальный купальник. Я очень мучаюсь от того, что сгораю и именно поэтому хочу посоветовать идеальный купальник, он работает как 50 spf крем и защищает вашу нежную кожу", - поделилась довольная блогерка.

Некоторые пользователи сети посчитали, что стройная фигура Маши – фотошоп, однако другие засыпали ее комплиментами и в очередной раз отметили схожесть со звездной мамой.