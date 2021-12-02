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Кровь с молоком: Маша Полякова похвасталась роскошной фигурой в необычном купальнике

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Мальдивы, Четверг 02 декабря 2021 12:33
Кровь с молоком: Маша Полякова похвасталась роскошной фигурой в необычном купальнике Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Марина Настевич

Старшая дочь Оли Поляковой Маша стала весьма успешным блогером и активно ведет свою страничку и общается с подписчиками. 16-летняя девушка порадовала фолловеров новым фото в купальнике, сделанном во время недавнего отдыха с семьей на Мальдивах.

Эффектный кадр она обнародовала в своем Instagram.

Юная красотка позирует в необычном цельном купальнике с животным принтом в полоску и длинными рукавами, демонстрируя стройные ноги и тонкую талию.

Маша запечатлена на фоне лазурного океана - девушка стоит, опираясь спиной о деревянный столб и задумчиво глядя в сторону. Ее роскошные длинные волосы красиво спадают на одну сторону.

Вопреки своему обыкновению, на этот раз Полякова-младшая не стала наносить макияж.

Кровь с молоком: Маша Полякова похвасталась роскошной фигурой в необычном купальнике

Маша Полякова показала точеную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Я нашла для себя идеальный купальник. Я очень мучаюсь от того, что сгораю и именно поэтому хочу посоветовать идеальный купальник, он работает как 50 spf крем и защищает вашу нежную кожу", - поделилась довольная блогерка.

Некоторые пользователи сети посчитали, что стройная фигура Маши – фотошоп, однако другие засыпали ее комплиментами и в очередной раз отметили схожесть со звездной мамой.

  • Ну что за красота? Не могу оторвать взгляд уже который час
  • Сейчас бы говорить про принятие себя, и в то же время фотошопить фотки
  • Кровь с молоком, копия мамы
  • Яка красуня
  • Красавица и фигуристая в маму!!! Модель!
  • Красива, вся у маму
  • Красуня мамина
  • Очень красивая, нежная, молоденькая девушка. Всяких невоспитанных дур не слушай

Ранее Оля Полякова очаровала редкими фото с мужем и дочками с отдыха на Мальдивах - певица почти не показывает своего супруга Вадима.

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