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В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 13:34
В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая Леся Никитюк отметила День Святого Николая и провела время в кругу семьи в родном Хмельницком. Она не забыла привезти подарки своим племянницам, а также с юмором показала, что сама нашла под подушкой в подарок от доброго святого.

На своей странице в Instagram звезда поделилась атмосферным фото у камина.

Леди Ле эффектно присела у очага в белом трикотажном платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Нарядный лук дополняют ожерелье на шее и милые носочки с оленями на ногах у ведущей.

Рядом с Лесей сидит верный пес Рафик, а поза позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки артистки.

"А я під подушкою знайшла ноги... А ви? Зі святом", - шутливо подписала кадр Никитюк.

В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Также она показала довольных племянниц с подарком от звездной тети.

В кругу семьи: Никитюк в милых носочках похвасталась подарком от Святого Николая

Леся Никитюк провела День Святого Николая в кругу семьи в Хмельницком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили чувство юмора и фигуру ведущей и засыпали ее комплиментами.

  • А я досі шукаю груди
  • Боже? І чиї вони були?
  • Красуня, зі святом!
  • Твої ноги - то святе. Красотка
  • Яке гарне плаття
  • Такие ноги даются лишь немногим, поэтому я нашла шоколадку
  • Классная, обворожительная, милая, стильная!
  • Яка чудова сукня, а ноги, то просто мрія
  • Неймовірна
  • Леся, ваши ноги самые красивые
  • Гарна молодиця
  • Классные носочки!

Ранее мы писали, что Леся Никитюк в коже и ботфортах сразила наповал роскошью.

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