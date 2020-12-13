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Свитшот с принтом и шапка: Мария Полякова показала, как стильно одеваться в холода

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 16:59
Свитшот с принтом и шапка: Мария Полякова показала, как стильно одеваться в холода Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova/)
Автор: Lite

Оля Полякова успевает все: и выступать, и скандалы провоцировать, и с детьми веселиться, недавно певица показала в Instagram, как она проводит время со своими дочками, все дружной женской компанией отправились на шопинг.

Видимо, шопинг не прошел зря, старшая дочь Мария Поляковв запостила снимок, на котором она сидит в стильном свитшоте с ярким разноцветным принтом, шапка и массивная цепочка с крестиком на шее дополнили образ.

Свитшот с принтом и шапка: Мария Полякова показала, как стильно одеваться в холода

Маша Полякова и ее домашний любимец (фото: instagram.com/mashapolyakova/)

"Так на маму похожа!", "Очень красивая!", "Вау, крутой стиль", - написали поклонники, оценив фото Марии с ее домашним любимчиком. Кстати, в комментариях девушка попросила рассказать о своих животных, а в ответ пообещала полайкать странички фолловеров.

Напомним, что недавно Оля Полякова удивила всех слишком уж молодым видом, фанаты заподозрили звезду в пластике.

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