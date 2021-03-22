Крутая компашка: Мишина с Эллертом и детьми показала, как выглядит весеннее счастье
Ксения Мишина со своим избранником, победителем проекта Холостячка Александром Эллертом старается как можно больше времени проводить вместе. Даже плотный график и постоянные съемки, включая работу за границей, не мешают влюбленным наслаждаться друг другом. Они с удовольствием гуляют вместе с сыном актрисы Платоном и доякой шоумена – Элей. Так, Александр поделился кусочком семейного счастья с подписчиками и оригинальным фото с самыми любимыми.
В объективе фотографа – Ксения, Александр, Эля и Платон, а фотопортреть счастливого квартета Эллерт опубликовал на странице в Instagram.
Саша снимает веселую компанию с "высоты" - в кадре все улыбаются и щурятся от солнца, также обозначена локация – Киевское море.
"Вкрутил лампочку на весну",- оригинально подписал семейный портрет Александр.
Ксения Мишина и Александр Эллерт с ждетьми ражуются приходу весны (фото: instagram.com/ellert_a)
Поклонники оценили фото счастливой большой семьи и не сдерживали желания делать комплименты.
- Какая классная семья
- Красивущие
- Балдежные такие
- Счастливые
- Какие же вы классные
- Крутая компашка
- Позитивные, счастливые
- Настоящая семья, которая этим фото зарядили позитивом и хорошим настроением на целый день
- Какая милая пара
- Обалденная, классная семейка
Напомним, что ранее Ксения Мишина высказалась о проекте "Холостяк" и его участницах.