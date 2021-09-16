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"Крутая красотка": раскрепощенная Каменских соблазнила элегантной дерзостью и блеснула формами в топе

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 13:42
"Крутая красотка": раскрепощенная Каменских соблазнила элегантной дерзостью и блеснула формами в топе Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских не привыкла оставлять поклонников без свежего контента в соцсетях – она активно развивает личный блог и держит фанов в курсе всех событий в ее жизни. Звезда любит провоцировать фолловеров, периодически подбрасывая им "дровишек в костер" в виде пикантных кадров, которые те с энтузиазмом принимаются обсуждать.

Но в этот раз Настя решила обойтись без эротического контента и показала в Instagram сразу несколько соблазнительных луков, ведь сейчас она активно задействована в съемках и ее творческая жизнь насыщена громкими событиями, так что скучать звезде не приходится.

Например, она продемонстрировала одновременно строгий и сексуальный образ для гипершоу "Маска" на канале "Украина" – зрители и участники вновь увидят певицу в роли звездного детектива.

Настя облачилась в полосатый черный костюм-двойку: брюки клеш, которые подчеркнули ее аппетитные покатые бедра, жилет с перламутровыми пуговицами, под который звезда надела белую рубашку, а талию она выделила цепочкой с жемчугом, из которого выложен ее сценический псевдоним - NK. Еще один броский элемент строго образа артистки – галстук винного оттенка.

Каменских предпочла укладку с эффектом мокрых волос, макияж – с акцентом на глаза. Она эффектно снимает солнечные очки в белой оправе и с вызовом смотрит в камеру.

Комментаторы под эффектным видео оценили одновременно дерзкий и элегантный образ Насти.

  • Шикарная
  • Дерзкая
  • Крутая красотка
  • Богиня
  • Очень сексуальна
  • Бомба
  • Эх, завидую Потапу
  • Огонь, женщина супер
  • Бомбический прикид, вам очень к лицу

Также Настя решила побаловать поклонников фото на яхте. Снимки были сделаны во время празднования дня рождения Кати Осадчей – именинница и ее звездные гости успели застать последние теплые почти летние деньки в столице.

Для торжества певица выбрала total white-образ, ведь таков был дресс-код вечеринки. Короткая кофточка-топ с длинным рукавом и брюки, копна пышных кудрей и легкий макияж подчеркнувший естественною красоту, браслеты на запястьях и аккуратный жемчужный поясок на талии были невероятно к лицу звезде.

&quot;Крутая красотка&quot;: раскрепощенная Каменских соблазнила элегантной дерзостью и блеснула формами в топе

&quot;Крутая красотка&quot;: раскрепощенная Каменских соблазнила элегантной дерзостью и блеснула формами в топе

Настя Каменских показала свой образ для телой осени (фото: instagram.com/kamenskux)

"Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь", - написала под фото жизнерадостная звезда.

К слову, в эфире "Маски" Настя будет блистать в роскошных и эффектных нарядах, которые вскоре зрители смогут оценить воочию, а пока она публикует снимки в соцсетях и дразнит поклонников.

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Настя Каменских
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