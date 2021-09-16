"Крутая красотка": раскрепощенная Каменских соблазнила элегантной дерзостью и блеснула формами в топе

Настя Каменских не привыкла оставлять поклонников без свежего контента в соцсетях – она активно развивает личный блог и держит фанов в курсе всех событий в ее жизни. Звезда любит провоцировать фолловеров, периодически подбрасывая им "дровишек в костер" в виде пикантных кадров , которые те с энтузиазмом принимаются обсуждать.

Но в этот раз Настя решила обойтись без эротического контента и показала в Instagram сразу несколько соблазнительных луков, ведь сейчас она активно задействована в съемках и ее творческая жизнь насыщена громкими событиями, так что скучать звезде не приходится.

Например, она продемонстрировала одновременно строгий и сексуальный образ для гипершоу "Маска" на канале "Украина" – зрители и участники вновь увидят певицу в роли звездного детектива.

Настя облачилась в полосатый черный костюм-двойку: брюки клеш, которые подчеркнули ее аппетитные покатые бедра, жилет с перламутровыми пуговицами, под который звезда надела белую рубашку, а талию она выделила цепочкой с жемчугом, из которого выложен ее сценический псевдоним - NK. Еще один броский элемент строго образа артистки – галстук винного оттенка.

Каменских предпочла укладку с эффектом мокрых волос, макияж – с акцентом на глаза. Она эффектно снимает солнечные очки в белой оправе и с вызовом смотрит в камеру.

Комментаторы под эффектным видео оценили одновременно дерзкий и элегантный образ Насти.

Шикарная

Дерзкая

Крутая красотка

Богиня

Очень сексуальна

Бомба

Эх, завидую Потапу

Огонь, женщина супер

Бомбический прикид, вам очень к лицу

Также Настя решила побаловать поклонников фото на яхте. Снимки были сделаны во время празднования дня рождения Кати Осадчей – именинница и ее звездные гости успели застать последние теплые почти летние деньки в столице.

Для торжества певица выбрала total white-образ, ведь таков был дресс-код вечеринки. Короткая кофточка-топ с длинным рукавом и брюки, копна пышных кудрей и легкий макияж подчеркнувший естественною красоту, браслеты на запястьях и аккуратный жемчужный поясок на талии были невероятно к лицу звезде.

Настя Каменских показала свой образ для телой осени (фото: instagram.com/kamenskux)

"Каждый новый день. Заново влюбляться в жизнь", - написала под фото жизнерадостная звезда.