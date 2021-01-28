Очень крутая семейка: Влад Яма восхитил фанатов волшебным видео из Майами

Влад Яма - один из тех телеперсон, которым слава не может вскружить голову, семейные ценности для него всегда остаются на первом месте. Он не забывает в своем микроблоге хвалить свою жену и признаваться ей в любви, а когда речь заходит о сыне Леоне, у Влада вообще не хвататет эпитетов, как он его обожает.

"Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда. Лилиана, спасибо за Чудо", - написал Влад малышу на его 5-й день рождения.

Недавно Влад пустил сына даже за руль спорткара, посчитав, что он уже достаточно самостоятельный парень.

Сейчас вся семья Ямы отправилась на отдых - в США. Яркие фото из Майами собирают море лайков и комментариев в соцсетях.

"Даже то, что на этом фото я похож на маньяка, не перестает делать наше любимое мороженое самым вкусным в мире...", - написал Яма под веселым солнечным снимком, где они с женой и сыном едят сладкое угощение.

В своем новом посте Влад порадовал видео в лучших традициях TikTok, назвав его "Как мы здесь оказались". Семья проделала долгий путь от аэропорта до солнечного Майами за кулаком супермена-Влада.

Влад Яма (видео, фото: instagram.com/vladyama_official/)

Такой формат видео просто взорвал фанатов Ямы, они отлично повеселились, наблюдая за путешесвтиями семьи:

Интересно было, наверное, со стороны смотреть на Влада, который везде ходил и снимал на телефон вытянутый вперед кулак!

Какие вы красивые счастливые и очень позитивные. Хорошего отдыха вам, очаровательная семья.

Влад - волшебник!

Вы такая крутая семейка

Напомним, Влад Яма недавно продемонстрировал совместные горячие снимки со своей женой Лилианой. На фото пара позирует в соблазнительных нарядах.