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Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой "грязный" эктрим на отдыхе

Новина українською → Доминикана, Среда 10 февраля 2021 12:58
Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой "грязный" эктрим на отдыхе Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Экс-холостячка Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт продолжают активно и весело отдыхать с детьми в Доминикане. Неугомонная четверка не привыкла сидеть, сложа руки, - компания находит интересные и нескучные занятия на отдыхе и щедро делится фотоотчетами с поклонниками.

Так, Ксения с сыном Платоном и Александр с дочкой Элей отправились на экскурсию на квадрациклах, а соотвествующие кадры появились на странице актрисы в Instagram.

Для путешествия по курорту Ксения выбрала удобный аутфит, подчеркивающий ее стройность: черный топ и джинсовые шорты до колен. Не обошлось без кадра на пляже в "голом" купальнике бондо – экс-холостячка пьет кокосовую воду прямо из плода, ведь, по ее словам, она наслаждается обилием экзотических фруктов и с удовольствием их дегустирует.

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Ксения Мишина с Эллертом и детьми весело проводит время в отпуске (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Крутой был денек ... Каждый раз удивляюсь, какая красивая наша планета, какая удивительна фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве... Могу купить в отеле за 3$ свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу Атлантического океана среди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами, никому, при этом, не будучи обязанной ... Люблю каждый момент. Благодарю каждую секунду", - оставила вдохновляющую подпись под красочными фото Ксения.

Александр одним из первых наградил любимую сердечком под постом.

В разделе сторис Ксения показала больше живописных и атмосферных кадров. На одном из фото актриса предстала в не слишком приглядном виде, но это не испортило ее задорное настроение. "Ксюша грязи не боится", - заверила она.

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой &quot;грязный&quot; эктрим на отдыхе

Ксения Мишина с любимым и детьми отдыхает весело в Доминикане (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что ранее Ксения Мишина показала интимное фото с любимым в постели.

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