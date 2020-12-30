Ксения Мишина и Александр Эллерт проводят свой первый совместный отпуск

Ксения Мишина вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом впервые отправились в совместный отпуск. У актрисы скоро начнутся съемки, поэтому она смогла вырваться на курорт в Буковель на четыре дня.

Об этом Мишина рассказала в сторис Instagram. Она также заявила, что отправиться в Карпаты они решили самолетом. При этом актриса призналась, что боится летать, хотя с парашютом ей прыгать нестрашно.

Поклонники пары выразили надежду, что в ближайшее время Ксения и Александр поделятся в сети яркими фотографиями из своего не сильно продолжительного отпуска.

Ксения Мишина и Александр Эллерт (скриншот: instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Ксения Мишина и Александр Эллерт начали жить вместе почти сразу после завершения проекта "Холостячка". В недавнем интервью актриса призналась, что хотела бы на свадьбу быть в пышном платье. При этом вечеринку пара хочет сделать для близкого окружения, а после торжества отправиться в какое-то путешествие.

Ранее Мишина рассказала, как ей удалось сбросить 30 килограммов, которые она набрала после родов. Она призналась, что многое не помогало, но после полутора лет изнуренной работы ей все-таки удалось вернуть прежнюю форму.

"Я помню, что я вычитала где-то диету 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом", - рассказала Ксения.