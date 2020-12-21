ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак "снова стала мамой": топ слухов и скандалов недели

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 14:21
Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак "снова стала мамой": топ слухов и скандалов недели Ани Лорак и Ксения Мишина (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Турчаникова

Интриги и разборки всегда главным "развлечением" знаменитостей. А если повода громко заявить о себе нет, они делают двусмысленные заявления, отвечают хейтерам или же просто вспоминают былое… Главные скандалы от украинских селебритис ищите ниже.

Ксения Мишина сделала свой выбор

Главная героиня проекта "Холостяк" сделала свой выбор. Избранником красавицы стал 34-летний Александр Эллерт, который в финале шоу преподнес актрисе кольцо и сделал предложение руки и сердца. Что немаловажно: Ксения ответила ему взаимностью. "Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу - да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем", - написала Ксения в своем блоге, опубликовав совместное фото со своим любимым мужчиной. Насколько искренни слова актрисы, покажет время. А пока что поклонники поздравляют пару, а коллеги стремятся выразить свое мнение насчет финала.

Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак &quot;снова стала мамой&quot;: топ слухов и скандалов неделиКсения Мишина сделала свой выбор (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ани Лорак снова стала мамой

Певица взорвала сеть заявлением о личной жизни. Как призналась звезда в одном из недавних интервью, она "снова стала мамой". Но речь идет не о новом ребенке. Просто в связи с карантином Ани Лорак стала проводить много времени дома, занимаясь готовкой и уборкой. Также этот период дал ей возможность уделить максимум времени своей дочери. Причем знаменитость призналась - это было очень приятно. "Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла - на самоизоляции пришлось вспомнить… Но знаете, что есть самая большая награда и самый большой труд? Это быть мамой, это номер один", - заявила певица.

Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак &quot;снова стала мамой&quot;: топ слухов и скандалов неделиАни Лорак считает роль матери главной (фото: facebook.com/AniLorak)

Димопулос и Санина продолжают разборки за кубок

Две финалистки шоу "Танцы со звездами" - Санта Димопулос и Юлия Санина - не перестают вступать в перепалки за кубок. Все дело в необычном жесте победительницы: Санта решила отдать награду Юлии, чем только обидела ее. По мнению Саниной, такое предложение принизило ее достижения и заслуги. Санта Димопулос также не смолчала. Певица заявила, что не жалеет о своем поступке, так как он был сделан от чистого сердца. Реакцию Саниной она объяснила просто: "...В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю эту сферу шоу-бизнеса, и почему я там чужая...", - ответила Димопулос.

Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак &quot;снова стала мамой&quot;: топ слухов и скандалов неделиСанта Димопулос прокомментировала свой поступок (скрин: instagram.com/stories/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос на днях рассказала, как приводит себя в порядок после шоу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Ани Лорак Юлия Санина Санта Димопулос Ксения Мишина Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый COVID-19 выявили еще в четырех странах, ВОЗ призывает усилить контроль