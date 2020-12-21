Ксения Мишина уже не холостячка, а Ани Лорак "снова стала мамой": топ слухов и скандалов недели

Интриги и разборки всегда главным "развлечением" знаменитостей. А если повода громко заявить о себе нет, они делают двусмысленные заявления, отвечают хейтерам или же просто вспоминают былое… Главные скандалы от украинских селебритис ищите ниже.

Ксения Мишина сделала свой выбор

Главная героиня проекта "Холостяк" сделала свой выбор. Избранником красавицы стал 34-летний Александр Эллерт, который в финале шоу преподнес актрисе кольцо и сделал предложение руки и сердца. Что немаловажно: Ксения ответила ему взаимностью. "Кто-то скажет шоу, постановка, сценарий. Я скажу - да! Но не тот сценарий, о котором вы сейчас подумали. Выбор я делала сердцем", - написала Ксения в своем блоге, опубликовав совместное фото со своим любимым мужчиной. Насколько искренни слова актрисы, покажет время. А пока что поклонники поздравляют пару, а коллеги стремятся выразить свое мнение насчет финала.

Ксения Мишина сделала свой выбор (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ани Лорак снова стала мамой

Певица взорвала сеть заявлением о личной жизни. Как призналась звезда в одном из недавних интервью, она "снова стала мамой". Но речь идет не о новом ребенке. Просто в связи с карантином Ани Лорак стала проводить много времени дома, занимаясь готовкой и уборкой. Также этот период дал ей возможность уделить максимум времени своей дочери. Причем знаменитость призналась - это было очень приятно. "Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла - на самоизоляции пришлось вспомнить… Но знаете, что есть самая большая награда и самый большой труд? Это быть мамой, это номер один", - заявила певица.

Ани Лорак считает роль матери главной (фото: facebook.com/AniLorak)

Димопулос и Санина продолжают разборки за кубок

Две финалистки шоу "Танцы со звездами" - Санта Димопулос и Юлия Санина - не перестают вступать в перепалки за кубок. Все дело в необычном жесте победительницы: Санта решила отдать награду Юлии, чем только обидела ее. По мнению Саниной, такое предложение принизило ее достижения и заслуги. Санта Димопулос также не смолчала. Певица заявила, что не жалеет о своем поступке, так как он был сделан от чистого сердца. Реакцию Саниной она объяснила просто: "...В шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю эту сферу шоу-бизнеса, и почему я там чужая...", - ответила Димопулос.

Санта Димопулос прокомментировала свой поступок (скрин: instagram.com/stories/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос на днях рассказала, как приводит себя в порядок после шоу.