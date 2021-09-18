ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом: считаю, это нормально

Новина українською →
Суббота 18 сентября 2021 16:59
Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом: считаю, это нормально Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина засталяет теряться поклонников в догадках – вместе она с Александром Эллертом, или пара разбежалась.

Актриса пришла на пост-шоу проекта "Холостячка-2", которое транслировалось на канале СТБ сразу после выхода в эфир первого выпуска нового сезона самого романтического реалити страны.

В студии актриса рассказала, как складывались ее отношения с избранником Александром Эллертом после шоу и как обстоят дела у пары сейчас, ведь вокруг влюбленных ходит немало слухов. Так, летом Мишина заявила, что рассталась с автором "Квартала 95" и назвала такое решение окончательным.

Так, по словам звезды "Крепостной", им с Александром было сложно скрывать свой роман от любопытных. Пара съехалась на пятый день после окончания съемок и много времени проводила вместе.

Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом: считаю, это нормально

Экс-"холостячка" Ксения и новая героиня реалити Злата Огневич встретились в студии пост-шоу (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Мы начали с Сашей жить вместе на пятый день после проекта. Были определенные трудности, никуда нельзя было ходить вместе… Мы даже ездили разными лифтами", - вспомнила актриса.

Ксения призналась, как однажды по неосторожности все же сдала себя и любимого. Так, она записывали "сторис" для Instagram из авто Эллерта, где есть узнаваемые красные ремни. Особо прозорливые поклонники сразу же обратили внимание на эту яркую деталь и рассекретили выбор Мишиной.

Также Ксения призналась, как обстоят дела у пары сейчас. Оказалось, что влюбленных настиг кризис отношений, но они работают над этим.

"Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю", – призналась экс-холостячка.

Напомним, что ранее Александра Эллерта и Ксению Мишину застукали на свадьбе коллег актрисы. Звезда "Крепостной" даже поймала букет невесты.

Читайте LITE в Google News
Холостячка Злата Огневич Ксения Мишина
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дни ангела в октябре 2021: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами
Дни ангела в октябре 2021: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами