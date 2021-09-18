Ксения Мишина призналась, вместе ли они с Эллертом: считаю, это нормально

Актриса пришла на пост-шоу проекта "Холостячка-2" , которое транслировалось на канале СТБ сразу после выхода в эфир первого выпуска нового сезона самого романтического реалити страны.

В студии актриса рассказала, как складывались ее отношения с избранником Александром Эллертом после шоу и как обстоят дела у пары сейчас, ведь вокруг влюбленных ходит немало слухов. Так, летом Мишина заявила, что рассталась с автором "Квартала 95" и назвала такое решение окончательным.

Так, по словам звезды "Крепостной", им с Александром было сложно скрывать свой роман от любопытных. Пара съехалась на пятый день после окончания съемок и много времени проводила вместе.

Экс-"холостячка" Ксения и новая героиня реалити Злата Огневич встретились в студии пост-шоу (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Мы начали с Сашей жить вместе на пятый день после проекта. Были определенные трудности, никуда нельзя было ходить вместе… Мы даже ездили разными лифтами", - вспомнила актриса.

Ксения призналась, как однажды по неосторожности все же сдала себя и любимого. Так, она записывали "сторис" для Instagram из авто Эллерта, где есть узнаваемые красные ремни. Особо прозорливые поклонники сразу же обратили внимание на эту яркую деталь и рассекретили выбор Мишиной.

Также Ксения призналась, как обстоят дела у пары сейчас. Оказалось, что влюбленных настиг кризис отношений, но они работают над этим.

"Сейчас у нас сложный период. Я считаю, это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис – это шанс на развитие. Конечно, мы общаемся, пробуем восстановить наши отношения. Что будет дальше – я пока не знаю", – призналась экс-холостячка.