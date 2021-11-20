Ксения Мишина раскрыла причину панических атак и рассказала о переезде в Киев

Ксения Мишина продолжает делиться с поклонниками откровениями о тяжелом периоде своей жизни, когда у нее начались панические атаки , она не могла ходить и даже попала в психбольницу. На этот раз актриса раскрыла причины всего этого, которые она поняла во время работы с психотерапевтом, а также рассказала, к чему это привело.

Ксения в толстовке и с распущенными волосами позирует на фоне горного пейзажа и мило улыбается.

По словам звезды, занятия со специалистом очень ей помогли и дали понять, из-за чего все началось. У Мишиной были проблемы с верой в себя, к тому же она подавляла свои желания.

"Занятия с психотерапевтом стали для меня таблеткой для спасения.

Итак причиной моего состояния явилось отрицание себя и своих желаний. Точнее не отрицание, а подавление. Я просто не верила или не доверяла себе.

Это было время, когда мне казалось, что каждый знает как мне лучше, когда сила воли спит и внутри отсутствуют механизмы, которые вдохновляют на перемены. Именно так и происходит вытеснение желаний, обид и собственного Я в закрома подсознания, а от этого и начинаются панические атаки и другие ужасные состояния", - откровенно поделилась актриса.

Также врач помогла ей понять, как добиваться своих целей - нужно проявить решительный настрой и упорство.

"Ещё один из важных моментов, которые я вынесла для себя благодаря Инне Гурьевне: если ты настроен решительно проявить силу и упорство, все пространство будет соответствовать твоим планам, твоему настрою и твоему желанию", - рассказала Ксения.

Она прислушалась к советам и себе и поняла, чего же ей хочется на самом деле.

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"Я помню, как однажды шла с приёма через парк и перебирала свои мысли и ощущения. Чем бы я могла заняться здесь, в родном городе, и в один момент меня просто прошибло током: я не должна, я не обязана оставаться. Я могу попробовать! Нет, не так, я должна рискнуть, потому что иного пути я не вижу", - отметила девушка.

Ксения Мишина рассказала, как ей помогла работа с психотерапевтом (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Мишина не стала медлить и тут же решила отправиться в Киев - при этом у нее не было ни жилья, ни денег. Однако случилось чудо и помощь пришла.



"Я незамедлительно начала собираться в Киев. Родителям я сказала, что скоро приеду, что мне нужно и меня не волнует больше ничего кроме меня! Где я буду жить, как я буду жить без достаточного количества денег всем было непонятно. Но моя пробудившаяся воля начала стирать все на своём пути. И как и обещала Инна Гурьевна случилось чудо. За пару недель до отъезда я знакомлюсь с парнем, который проживал в Киеве и который предложил мне остановиться у него, просто так. Это странно, но я согласилась, потому что чувствовала, что это создатель протянул мне руку помощи", - поделилась артистка.

Это решение оказалось правильным и в итоге Ксения справилась с большинством своих страхов, а тот парень стал для нее и ее семьи другом и поддержкой на долгие долгие годы.

"Конечно, я не скажу, что тогда я полностью избавилась от всех страхов и проблем, но я обрела смелость и веру. И эти два спутника сопровождают меня по сей день. Приехав в Киев с первых секунд, я решаю остаться навсегда. Поступаю на подготовительные курсы в Карпенко-Карого, в интершколу на телеведущую (запасной от страха вариант) и начинаю читать всю известную литературу из школьной и университетской программы. Начинается новый период моей жизни", - подытожила свой рассказ актриса.