Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном: должны быть какие-то рамки

Актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала, как решилась на смену имиджа ребенка

За последнее время возраст тех, кто красит волосы, значительно уменьшился. Теперь школьников можно чаще увидеть с яркой шевелюрой. Их фантазию не остановить, ведь они выбирают смелые цвета – желтый, зеленый, синий, розовый.

За кулисами шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" звезда украинского сериала "Крепостная", "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как она отреагировала на просьбу сына относительно изменения его имиджа.

"В общем, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров Платона я согласилась на эксперименты с изменением стиля и цвета волос. Не передать его уровень счастья и громкость радостных криков", - рассказала актриса.

Ксения признается, что все же не хотела ограничивать сына в его самовыражении.

"Везде должны быть какие-то рамки. Дети в таком возрасте подражают своим кумирам и пытаются себя проявить. Ему нравится цвет волос, ему комфортно, и он испытывает от этого положительные эмоции", - отметила звезда.

Ксения Мишина позволила Платону покрасить волосы (фото из личного архива артистки)

Девушка рассказывает, что недавно Платон попросил разрешения проколоть себе ухо. Но этого актриса пока ему не позволила.

"Отказала и в покупке мобильного телефона. Потому что понимаю, что все его внимание будет там", - говорит Ксения.

Ранее 31-летняя Мишина рассекретила личные ожидания от мужчины мечты.