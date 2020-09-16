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Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном: должны быть какие-то рамки

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 17:08
Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном: должны быть какие-то рамки Ксения Мишина разрешила сыну красить волосы (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала, как решилась на смену имиджа ребенка

За последнее время возраст тех, кто красит волосы, значительно уменьшился. Теперь школьников можно чаще увидеть с яркой шевелюрой. Их фантазию не остановить, ведь они выбирают смелые цвета – желтый, зеленый, синий, розовый.

За кулисами шоу "Хто зверху?" на "Новом канале" звезда украинского сериала "Крепостная", "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как она отреагировала на просьбу сына относительно изменения его имиджа.

"В общем, я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров Платона я согласилась на эксперименты с изменением стиля и цвета волос. Не передать его уровень счастья и громкость радостных криков", - рассказала актриса.

Ксения признается, что все же не хотела ограничивать сына в его самовыражении.

"Везде должны быть какие-то рамки. Дети в таком возрасте подражают своим кумирам и пытаются себя проявить. Ему нравится цвет волос, ему комфортно, и он испытывает от этого положительные эмоции", - отметила звезда.

Ксения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном: должны быть какие-то рамкиКсения Мишина решилась на эксперимент с собственным сыном: должны быть какие-то рамки

Ксения Мишина позволила Платону покрасить волосы (фото из личного архива артистки)

Девушка рассказывает, что недавно Платон попросил разрешения проколоть себе ухо. Но этого актриса пока ему не позволила.

"Отказала и в покупке мобильного телефона. Потому что понимаю, что все его внимание будет там", - говорит Ксения.

Ранее 31-летняя Мишина рассекретила личные ожидания от мужчины мечты.

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