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Кучеренко раскрыла правду о жизни с Комаровым: спорим и ищем решения

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Четверг 22 июля 2021 14:38
Кучеренко раскрыла правду о жизни с Комаровым: спорим и ищем решения Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко – одна из самых романтичных и счастливых пар украинского медиа-пространства. Хоть телепутешественника часто не бывает дома, его мудрая жена с пониманием относится к издержкам профессии мужа, ведь сама она – тоже журналист. Но когда пара вместе, в их отношениях царит полная гармония.

О том, как ей живет с автором "Мира наизнанку" Александра рассказала в интервью изданию "Телегид".

"Мы стали еще ближе, роднее. Приняли характеры, начали понимать и чувствовать друг друга глубже. И ведь хорошо, что в целом ничего не изменилось в наших отношениях: я хочу, чтобы они всегда оставались такими же легкими и светлыми, как с первых секунд общения", - поделилась заветным желанием счастливая Александра.

Ведущая признается, что свои поездки с мужем она, как правило, не планирует, хоть по натуре человек отвественный и привыкла ко всему походить рационально.

Кучеренко раскрыла правду о жизни с Комаровым: спорим и ищем решения

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко любят путешествовать вместе (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Рядом с мужем всегда приходится действовать спонтанно. И быть готовой к любым приключениям! В таких случаях я просто расслабляюсь и в поездках во всем доверяюсь Диме", - призналась модель.

В семье журналистов именно автор "Мира наизнанку" отвечает за путешествия, и это неудивительно. Любимым направлением пары до пандемии была Азия, но и в Украине они открыли для себя немало живописных и уникальных мест.

Конечно же, Дмитрий привозит в качеств сувениров со всего мира множество "трофеев". Александра в шутку говорит, что их дом больше похож на музей. Она уже перестала замечать тайские фигуры, древние маски, копья из диких племен и т.д.

Кучеренко раскрыла правду о жизни с Комаровым: спорим и ищем решения

Одно из любимейших туристических направлеий пары - Азия (фото: instagram.com/aakucherenko)

Последней совместной поездкой пары стал день рождения телепутешественника в Одессе. Супруги уже традиционно празднуют в Южной Пальмире, правда, в этом году немного подвела погода, но, по словам Александры, им с мужем все равно было "романтично, интересно и вкусно". "Мы вдоволь наелись одесских деликатесов и полакомились праздничным тортом", - рассказала она.

Александра призналась, в одной семье уживается две творческие личности. Она уверяет, что два журналиста всегда найдут слова, чтобы поговорить, ведь они с Дмитрием – люди из одной профессиональной среды, поэтому идеально понимают все особенности работы каждого.

"Советуемся, спорим, ищем правильные решения. Нам очень повезло, что друг для друга мы — лучшие друзья в любом вопросе", - заверяет она.

К слову, Александра часто балует мужа вкусненьким, недавно она испекла черничный пирог и поделилась его рецептом.

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