ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле

Новина українською →
Понедельник 21 февраля 2022 09:57
Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле Кажется, Дэниэлу Рэдклиффу наконец удалось избавиться от образа Гарри Поттера
Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудский актер Дэниэл Рэдклифф кардинально изменил стиль: теперь даже фанаты Гарри Поттера вряд ли смогут узнать своего кумира.

Новый образ Дэниэл примерял для роли, в проекте о Странном Эле Янковиче актер стал кучерявым брюнетом с усами.

На снимкам, которые появились в сети, Рэдклифф в роли самого музыканта идет в милитари-рубашке, черных брюках и слипонах.

О том, что актер сыграет главную роль в фильме, стало известно в январе этого года. Сам Янкович в восторге от выбора актера на эту роль.

"Я не сомневаюсь в том, что именно этой ролью он запомнится будущим поколениям", – сказал музыкант.

Кучерявый брюнет с усами: фанаты не узнали Дэниэла Рэдклиффа в его новом стиле

Актера просто не узнать (фото: instagram.com/ebetbiseyler)

Раньше мы писали, что Дэниел Крейг впервые рассказал о приватной встрече с Елизаветой II.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
STYLER
Весенние каникулы в Украине: сколько школьники будут отдыхать и когда
Весенние каникулы в Украине: сколько школьники будут отдыхать и когда