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Кухар в бикини с мужем и детьми восхитила фотооткрыткой с Мальдив: у младшенького такой пресс

Новина українською → Мальдивы, Среда 27 января 2021 12:37
Кухар в бикини с мужем и детьми восхитила фотооткрыткой с Мальдив: у младшенького такой пресс Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)
Автор: Lite

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми покинули райские Мальдивы и вернулись в зимний Киев. Пара превосходно отдохнула на островах, и теперь с новыми силами готова к работе. Они поделились последними красочными кадрами, сделанными на экзотическом курорте и своими впечатлениями от отпуска в теплых краях.

Так, на странице в Instagram Александр опубликовал семейную фотооткрытку, на которой показал красавицу-жену в пестром бикини и детей Артура и Анастасию, которые "оседлали" пальму. Счастливая семья в полном сборе расположилась для памятного снимка на пляже.

"Привет, это мы! Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие! Каждый из отелей, в котором нам удалось побывать, особенно прекрасен и подарил нам что-то свое. Домой не хотелось совсем... Но, балетная служба зовет", - отметил украинский премьер.

Кухар в бикини с мужем и детьми восхитила фотооткрыткой с Мальдив: у младшенького такой пресс

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми сделали яркое фото на пляже (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Подписчики мужа примы-балерины сразу заметили впечатляющий пресс у маленького Артура. Александр с гордостью заявил: "Дааа! Я сам только заметил".

Екатерина также не оставила поклонников без горячего кадра напоследок. Она поделилась жарким фото в мокром бикини телесного оттенка у бассейна, который уходит в океан. Судья "Танцев со звездами" позирует в профиль, позволив полюбоваться на ее стройную подтянутую фигуру и идеально плоский животик.

Кухар в бикини с мужем и детьми восхитила фотооткрыткой с Мальдив: у младшенького такой пресс

Екатерина Кухар в купальнике показала стройное тело (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Нет новостей, нет туфель…" - описала на английском расслабленный кадр балерина.

Напомним, что ранее Маша Ефросинина и ее муж Тимур Хромаев ярко потроллили пару Екатерины Кухар и Александра Стоянова – они "воспроизвели" их эффектную балетную поддержку в воде на обледеневшем озере под Киевом.

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