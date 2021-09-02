Кухар в любимом платье-вышиванке за 2 120 долларов ввела новую традицию в День знаний

Екатерина Кухар перед ответственным учебным годом успела восстановить силы и отдохнуть с мужем Александром Стояновым на Мальдивах, ведь впереди ее ждал нелегкий труд и рабочие будни. Так, День знаний прима-балерина и руководитель Киевского государственного хореографического колледжа отпраздновала вместе с 230-ю своими учениками.

В этом году балерина ввела новую традицию для своих студентов. После утренней линейки, Екатерина открыла двери первому курсу в Национальную оперу Украины. Цель новой традиции – визуализация мечты студентов. Большинство из них впервые побывали за кулисами и на главной сцене театра и получили мастер-класс от звезд отечественного балета.

Своих юных подопечных Екатерина назвала "будущей культурной элитой" и "эмиссарами украинской культуры в мире".

Екатерина Кухар показала, как и с кем отпраздновала 1 сентября (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"В свое время эта сцена была для меня большой мечтой. Как руководитель Колледжа, я ставлю себе цель - создать для учеников комфортные условия, чтобы все последующие годы, которые мы проведем вместе, бок о бок, за балетными станками, в гримерках нашего театра и, надеюсь, в путешествиях и студенческих гастролях, ассоциировались для них с возможностями", - подчеркнула Кухар.

Ко Дню знаний прима-балерина выбрала красное изысканное льняное платье-миди в национальном стиле от дизайнера Юлии Магдич. Стоимость наряда в этническом стиле - 2120 долларов.

Скриншот (yuliyamagdych.com)

Кстати, в этом же образе Екатерина уже красовалась на публике – во время прошлогодних съемок в шоу "Танцы со звездами", судьей которого она является.

Учеников колледжа поздравили известный хореограф-постановщик Раду Поклитару, художественный руководитель заведения Алексей Бессмертный, который пообещал, что с этого года учебное заведение начнет сотрудничество с французской Национальной школой танца в Марселе, и другие.