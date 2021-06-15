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Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии: очень трудно и боязно

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Вторник 15 июня 2021 08:38
Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии: очень трудно и боязно Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Для Екатерины Кухар июнь – знаковый месяц. Так, 10 июня день рождения отметил муж примы-балерины Александр Стоянов, а также в Национальной опере Украины прошел заключительный выпускной концерт Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, который вот уже год как возглавляет судья "Танцев со звездами".

Об этом сообщает пресс-служба артистки балета.

В зале был аншлаг, а посмотреть отчетное выступление подопечных Екатерины приехали руководители из разных театров Украины и послы из многих стран мира.

Сама Екатерина вышла на сцену в колете цвета фуксии с этническим черным орнатментом от известного украинского дизайнера Юлии Магдич. Екатерина облачилась в маленькое черное платье по фигуре и выбрала элегантные нюдовые лодочки с лаковым черным мысом.

Она призналась, что впервые на сцене Национальной оперы была в качестве руководителя колледжа, сменив пуанты на туфли на шпильке, а концертный костюм, на элегантный наряд.

Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии: очень трудно и боязно

Кухар в ярком этническом наряде рассказала о важной миссии: очень трудно и боязно

Катерина Кухар организовала выпускной концерт своих подопечных (фото: пресс-служба)

"Очень трудно и боязно, беспокоилась за каждого из детей, помню, какое говорила каждому из них замечание, смотрела, поняли его он или она. Волновалась за их технику, чтобы у них все получилось. Кажется, что мне гораздо легче выйти на сцену и станцевать самой, потому что я за них очень переживала", - призналась Кухар.

Перед концертом она сутки провела в колледже, а затем встала в 6 утра, чтобы решить организационные вопросы.

Впереди у Екатерины – благоустройство и ремонт в кампусах, где проживают учащиеся. В следующем году колледж планирует сотрудничество с Национальной французской академией: обмен студентами, педагогами и совместные гала-концерты.

К слову, наряд для торжественного мероприятия от Юлии Магдич не единственный в коллекции примы-балерины. Недавно она появилась в стильном платье-вышиванке.

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