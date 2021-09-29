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Кукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с Дорофеевой

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 09:39
Кукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с Дорофеевой Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Оля Полякова не устает поражать поклонников своими перевоплощениями - так, недавно певица стала жгучей брюнеткой, однако на этом эксперименты со внешностью не закончились. Для съемок шоу "Маска" на канале "Украина" звезда примерила новый яркий образ, в котором ее даже спутали с коллегой по сцене.

Снимками в новом имидже артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Оля предстала в парике насыщенного желтого цвета и с ярко-голубыми глазами - видимо, певица использовала контактные линзы.

Наряд Поляковой также весьма оригинален - мини-платье металлик цвета фуксии с откровенным декольте, с украшениями в виде сердец в тон аутфита. Также она сделала яркий макияж с розовой помадой.

"Брюнетка или блондинка?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

Кукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с ДорофеевойКукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с ДорофеевойКукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с ДорофеевойКукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с ДорофеевойКукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с Дорофеевой

Оля Полякова ошеломила сменой имиджа (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Многие фолловеры неожиданно признались, что в этом образе Оля напомнила им другую певицу - Надю Дорофееву. Также ее сравнили с куклой Барби и Милой Йовович в фильме "5 элемент". В целом такой лук восприняли положительно и отметили, что Поляковой очень к лицу ярко-голубые глаза.

  • Сначала подумала,что Дорофеева. Очень красивый образ!
  • Думала, що це Дорофєєва
  • Увидела первое фото и была уверена, что это Надежда Дорофеева
  • Думала Дорофеева
  • Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка ты прекрасна в любом образе и цвете!!!
  • Боже, какая она прекрасная
  • Блонд краще
  • Пятый элемент
  • Барби отдыхает и нервно курит в сторонке бамбук
  • Голубі очі, це просто космос. Вам так личить
  • Очень красивый образ
  • Мила Йовович на максималках

Напомним, что ранее Оля рассказала о характере старшей дочери Маши.

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Оля Полякова
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