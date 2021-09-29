Кукла Барби: Полякову в ярком новом образе спутали с Дорофеевой
Оля Полякова не устает поражать поклонников своими перевоплощениями - так, недавно певица стала жгучей брюнеткой, однако на этом эксперименты со внешностью не закончились. Для съемок шоу "Маска" на канале "Украина" звезда примерила новый яркий образ, в котором ее даже спутали с коллегой по сцене.
Снимками в новом имидже артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Так, Оля предстала в парике насыщенного желтого цвета и с ярко-голубыми глазами - видимо, певица использовала контактные линзы.
Наряд Поляковой также весьма оригинален - мини-платье металлик цвета фуксии с откровенным декольте, с украшениями в виде сердец в тон аутфита. Также она сделала яркий макияж с розовой помадой.
"Брюнетка или блондинка?" - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.
Оля Полякова ошеломила сменой имиджа (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Многие фолловеры неожиданно признались, что в этом образе Оля напомнила им другую певицу - Надю Дорофееву. Также ее сравнили с куклой Барби и Милой Йовович в фильме "5 элемент". В целом такой лук восприняли положительно и отметили, что Поляковой очень к лицу ярко-голубые глаза.
- Сначала подумала,что Дорофеева. Очень красивый образ!
- Думала, що це Дорофєєва
- Увидела первое фото и была уверена, что это Надежда Дорофеева
- Думала Дорофеева
- Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка ты прекрасна в любом образе и цвете!!!
- Боже, какая она прекрасная
- Блонд краще
- Пятый элемент
- Барби отдыхает и нервно курит в сторонке бамбук
- Голубі очі, це просто космос. Вам так личить
- Очень красивый образ
- Мила Йовович на максималках
Напомним, что ранее Оля рассказала о характере старшей дочери Маши.