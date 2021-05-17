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Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями

Новина українською →
Понедельник 17 мая 2021 20:58
Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Настя Каменских привыкла радовать поклонников не только зрелищным визуальным контентом, но часто стремится поговорить с ними по душам: делится своими рассуждениями, личной мотивацией и вдохновляет. В этот раз Настя предложила поклонникам порассуждать на тему, кто же такая настоящая женщина.

Она сопроводила текст в Instagram горячими фото, сделанными во время отдыха в Мексике.

Звезда надела джинсовый топ (одна шлейка кокетливо сползла с плеча знаменитости), дополнила лук черной юбкой-мини с трендовым текстильным поясом. Она допвершила образ сумочкой-багетом от Guess. На руках у Насти много тонких браслетов.

Макияж – легкий и естественный с нюдовой помадой, волосы уложены в естественные пляжные локоны.

Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями

Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями

Настя Каменских покрасовалась в мини (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники начли рассуждать на заданную артисткой тематику и описывать настоящую женщину. Но не забывали похвалить саму Настю.

  • Настя, Вы идеально подходите под описание "настоящая женщина"
  • Красотка
  • Роскошная как всегда
  • Красивая, как Богиня!
  • Ну какая же ты красотка
  • Секси девушка
  • Настоящая женщина это, например, Вы, Настя
  • Кукла
  • Настя, красивый образ

Позже Каменских похвасталась своими внушительными достижениями и наградами – она получила признание от украинского сегмента видеохостинга YouTube.

Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями

Настя показала знаковые награды (фото: instagram.com/kamenskux)

"Счастлива держать в руках эти награды! Лучшая исполнительница 2021 и Видеоклип Года 2021 в YouTube Ukraine. Для меня эти награды - символ того, что на своем творческом пути я двигаюсь в правильном направлении и что моя музыка откликается в ваших сердцах", - написала Настя.

Напомним, что ранее Настя Каменских показала бюст в купальнике крупным планом.

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