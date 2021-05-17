Кукла: Каменских в мини озадачила сеть и похвасталась знаковыми достижениями
Настя Каменских привыкла радовать поклонников не только зрелищным визуальным контентом, но часто стремится поговорить с ними по душам: делится своими рассуждениями, личной мотивацией и вдохновляет. В этот раз Настя предложила поклонникам порассуждать на тему, кто же такая настоящая женщина.
Она сопроводила текст в Instagram горячими фото, сделанными во время отдыха в Мексике.
Звезда надела джинсовый топ (одна шлейка кокетливо сползла с плеча знаменитости), дополнила лук черной юбкой-мини с трендовым текстильным поясом. Она допвершила образ сумочкой-багетом от Guess. На руках у Насти много тонких браслетов.
Макияж – легкий и естественный с нюдовой помадой, волосы уложены в естественные пляжные локоны.
Настя Каменских покрасовалась в мини (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники начли рассуждать на заданную артисткой тематику и описывать настоящую женщину. Но не забывали похвалить саму Настю.
- Настя, Вы идеально подходите под описание "настоящая женщина"
- Красотка
- Роскошная как всегда
- Красивая, как Богиня!
- Ну какая же ты красотка
- Секси девушка
- Настоящая женщина это, например, Вы, Настя
- Кукла
- Настя, красивый образ
Позже Каменских похвасталась своими внушительными достижениями и наградами – она получила признание от украинского сегмента видеохостинга YouTube.
Настя показала знаковые награды (фото: instagram.com/kamenskux)
"Счастлива держать в руках эти награды! Лучшая исполнительница 2021 и Видеоклип Года 2021 в YouTube Ukraine. Для меня эти награды - символ того, что на своем творческом пути я двигаюсь в правильном направлении и что моя музыка откликается в ваших сердцах", - написала Настя.
Напомним, что ранее Настя Каменских показала бюст в купальнике крупным планом.