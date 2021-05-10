В купальнике и без макияжа: Тина Кароль показала отдых с сыном у океана

Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочке , улетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана.

На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрыми после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку.

Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа - гор, белого песка и лазурных волн.

Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров.

Ролик был опубликован в фан-сообществе Тины и подписчики оставили много умиленных комментариев, а также в очередной раз отметили, как Веня похож на покойного отца Евгения Огира.