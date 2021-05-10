В купальнике и без макияжа: Тина Кароль показала отдых с сыном у океана
Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочке, улетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана.
Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-сториз знаменитости.
На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрыми после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку.
Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа - гор, белого песка и лазурных волн.
Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров.
Ролик был опубликован в фан-сообществе Тины и подписчики оставили много умиленных комментариев, а также в очередной раз отметили, как Веня похож на покойного отца Евгения Огира.
- Без макияжа такая милота
- Мама красуня. Мудра
- Мне нравится такая домашняя и спокойная Тина. Вот на сцену она всегда со светящимися глазами выходит, но тут я вижу какое-то умиротворение. Вот здесь, на видео, она реально очень счастлива
- Класс
- Как вырос сыночек
- Папы Женина копия
- Мамуля
- Щасливі Разом
- Милота
- Будьте счастливы
- Сын - это спасение и отрада
- Какой уже взрослый, Тина молодец
- Как он на папу похож
- какой Веня большой, хорошего отдыха
Напомним, ранее Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом.