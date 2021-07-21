Купаюсь в любви: "Холостячка" Огневич покорила формами в купальнике
Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка", певица Злата Огневич завела сеть жарким снимком в купальнике. Кадр был сделан в Турции во время съемок нового клипа исполнительницы на песню "Мій назавжди".
Откровенное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте артистки.
Злата позировала на камеру в трендовом цельном купальнике черного цвета с оригинальными разрезами. Волосы певицы распущены, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.
Эффектный образ Огневич дополнила массивными серьгами и приняла соблазнительную позу, демонстрируя стройную фигуру.
"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви", - подписала горячий кадр артистка.
Злата Огневич поразила горячим снимком в купальнике (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики искупали Злату в комплиментах и признались, что уже очень ждут выхода на экраны "Холостячки" с ее участием.
- Красуня
- Красивая
- Чудове фото, і не менш чудові емоції
- і хай це кохання буде взаємним
- Шикарна міс
- Как же жду уже "Холостячку". Очень интересно
- Невероятно секси
- Безумно красивая, не только лето жаркое, но и вы, Злата
- Яка краса
- Яка ти, таке літо
- Богиня, лишних слов не нужно
- І ви така спекотна
- Прям невеста...
- Надеемся, что это об одном из тех, кто в финале даст то самое колечко
- Така нічого
Напомним, ранее Злата Огневич призналась, во что для нее вылилось участие в "Холостячке".