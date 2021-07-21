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Купаюсь в любви: "Холостячка" Огневич покорила формами в купальнике

Новина українською →
Турция, Среда 21 июля 2021 17:28
Купаюсь в любви: "Холостячка" Огневич покорила формами в купальнике Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка", певица Злата Огневич завела сеть жарким снимком в купальнике. Кадр был сделан в Турции во время съемок нового клипа исполнительницы на песню "Мій назавжди".

Откровенное фото было опубликовано в Instagram-аккаунте артистки.

Злата позировала на камеру в трендовом цельном купальнике черного цвета с оригинальными разрезами. Волосы певицы распущены, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.

Эффектный образ Огневич дополнила массивными серьгами и приняла соблазнительную позу, демонстрируя стройную фигуру.

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви", - подписала горячий кадр артистка.

Купаюсь в любви: &quot;Холостячка&quot; Огневич покорила формами в купальнике

Злата Огневич поразила горячим снимком в купальнике (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики искупали Злату в комплиментах и признались, что уже очень ждут выхода на экраны "Холостячки" с ее участием.

  • Красуня
  • Красивая
  • Чудове фото, і не менш чудові емоції
  • і хай це кохання буде взаємним
  • Шикарна міс
  • Как же жду уже "Холостячку". Очень интересно
  • Невероятно секси
  • Безумно красивая, не только лето жаркое, но и вы, Злата
  • Яка краса
  • Яка ти, таке літо
  • Богиня, лишних слов не нужно
  • І ви така спекотна
  • Прям невеста...
  • Надеемся, что это об одном из тех, кто в финале даст то самое колечко
  • Така нічого

Напомним, ранее Злата Огневич призналась, во что для нее вылилось участие в "Холостячке".

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