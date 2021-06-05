Квадратный мыс и геометрия: о какой обуви стоит забыть, а какую купить для лета 2021
Какую обувь выбрать этим летом? Дизайнер Андре Тан сделал наглядную подборку, где показал три варианта одного и того же вида обуви, а также рассказал, какой из них устарел, что можно взять за базовую модель, а какая будет остромодной.
На странице в Instagram он опубликовал подборку модной обуви лета 2021.
Сандали
Забудьте о сандалях на танкетке с тонкими ремешками – настоло время стильных и удобных вариантов. Доставшиеся в наследство от прошлого сезона практичные классические слипперы станут отличным базовым вариантом.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Шлепанцы
И снова базовая модель соечатет в себе минимализм и трендовый фасон – квадратный мыс. А вот элеантные вьетнамки на тонком каблуке-«рюмке» - это безусловный хит сезона.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Мюли
Базовый вариант - закрытые модели с острым носком на плоской подошве. А вот мюли на микрокаблке – это хит сезона.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Босоножки на низком каблуке
Верный и беспроигрышный базовый вариант – плоская подошва+тонкие Т-образные ремешки, а если хотите быть в абсолюбном тренде, тогда выбирайте гладиаторы.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Босножки на высоком каблуке
Летние боссоножки с двойный плетенным кожаным ремешком – именно то что нужно, ведь они универсальны. А если хотите хит сезона, тогда присмотритесь к яркой модели с кадратным трендовым мысом и причудливым геометрическим каблуком.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
Балетки
Классический и беспроигрышный базовый вариант наступившего сезона – с квадратным закрытым и острым мысом нейтрального оттенка.
Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)
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