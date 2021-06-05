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Квадратный мыс и геометрия: о какой обуви стоит забыть, а какую купить для лета 2021

Автор: Lite

Какую обувь выбрать этим летом? Дизайнер Андре Тан сделал наглядную подборку, где показал три варианта одного и того же вида обуви, а также рассказал, какой из них устарел, что можно взять за базовую модель, а какая будет остромодной.

На странице в Instagram он опубликовал подборку модной обуви лета 2021.

Сандали

Забудьте о сандалях на танкетке с тонкими ремешками – настоло время стильных и удобных вариантов. Доставшиеся в наследство от прошлого сезона практичные классические слипперы станут отличным базовым вариантом.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Шлепанцы

И снова базовая модель соечатет в себе минимализм и трендовый фасон – квадратный мыс. А вот элеантные вьетнамки на тонком каблуке-«рюмке» - это безусловный хит сезона.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Мюли

Базовый вариант - закрытые модели с острым носком на плоской подошве. А вот мюли на микрокаблке – это хит сезона.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Босоножки на низком каблуке

Верный и беспроигрышный базовый вариант – плоская подошва+тонкие Т-образные ремешки, а если хотите быть в абсолюбном тренде, тогда выбирайте гладиаторы.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Босножки на высоком каблуке

Летние боссоножки с двойный плетенным кожаным ремешком – именно то что нужно, ведь они универсальны. А если хотите хит сезона, тогда присмотритесь к яркой модели с кадратным трендовым мысом и причудливым геометрическим каблуком.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Балетки

Классический и беспроигрышный базовый вариант наступившего сезона – с квадратным закрытым и острым мысом нейтрального оттенка.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

К слову, стилист Анна Пономаренко научила подбирать пиджак по типу фигуры.

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