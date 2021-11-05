Квест "найди Славу": Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики
Слава Каминская не раз отвечала на вопросы о своих пластических операциях. Она не скрывает, что выставила грудные импланты и исправила форму носа. По словам артистки, после трансформаций она стала чувствовать себя куда увереннее.
Она снова коснулась темы пластических операций и показала в соцсети эксклюзивное архивное видео с выпускного.
"Да. Кто-то, что-то против пластики еще имеет?" – поинтересовалась она.
Примечательно, что в ролике Слава - брюнетка. Она произносит благодарственную речь учителям и поет вместе с одноклассниками. Она надела на выпускной черной длинное вечернее платье и собрала волосы в высокий хвост, аккуратно уложив на бок длинную челку.
Поклонники артистку тут же узнали и оставили для нее лестные комментарии. К слову, далеко не все узнали в брюнетке Славу, ведь поклонники привыкли видеть ее рыжей. По словам певицы, медный – ее натуральный цвет волос.
- Слава супер. А голосок – шик
- Очень красивая и стройная девушка
- Самая красивая и живая девочка!
- Смело. Не каждый решится выложить видео с выпускного
- Я думаю никто не против, если это в меру. У вас все прекрасно и сделано грамотно, нет ощущения, что Вы чей-то клон
- Из такой неуверенной девчонки, которая не знает, куда деть руки и все время поправляет волосы, превратилась в такую женщину-огонь
- Темненькая в черном ! Ура! Миссия выполнена!
- Конкурс "найди Славу"
Напомним, что ранее Слава Каминская спровоцировала слухи в сети о воссоединении с бывшем мужем Эдгаром Каминским, показав нежный совместный кадр.