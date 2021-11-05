Квест "найди Славу": Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики

Слава Каминская не раз отвечала на вопросы о своих пластических операциях . Она не скрывает, что выставила грудные импланты и исправила форму носа. По словам артистки, после трансформаций она стала чувствовать себя куда увереннее.

Она снова коснулась темы пластических операций и показала в соцсети эксклюзивное архивное видео с выпускного.

"Да. Кто-то, что-то против пластики еще имеет?" – поинтересовалась она.

Примечательно, что в ролике Слава - брюнетка. Она произносит благодарственную речь учителям и поет вместе с одноклассниками. Она надела на выпускной черной длинное вечернее платье и собрала волосы в высокий хвост, аккуратно уложив на бок длинную челку.

Поклонники артистку тут же узнали и оставили для нее лестные комментарии. К слову, далеко не все узнали в брюнетке Славу, ведь поклонники привыкли видеть ее рыжей. По словам певицы, медный – ее натуральный цвет волос.