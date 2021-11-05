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Квест "найди Славу": Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 15:40
Квест "найди Славу": Каминская озадачила сеть архивным видео с выпускного до пластики Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Каминская не раз отвечала на вопросы о своих пластических операциях. Она не скрывает, что выставила грудные импланты и исправила форму носа. По словам артистки, после трансформаций она стала чувствовать себя куда увереннее.

Она снова коснулась темы пластических операций и показала в соцсети эксклюзивное архивное видео с выпускного.

"Да. Кто-то, что-то против пластики еще имеет?" – поинтересовалась она.

Примечательно, что в ролике Слава - брюнетка. Она произносит благодарственную речь учителям и поет вместе с одноклассниками. Она надела на выпускной черной длинное вечернее платье и собрала волосы в высокий хвост, аккуратно уложив на бок длинную челку.

Поклонники артистку тут же узнали и оставили для нее лестные комментарии. К слову, далеко не все узнали в брюнетке Славу, ведь поклонники привыкли видеть ее рыжей. По словам певицы, медный – ее натуральный цвет волос.

  • Слава супер. А голосок – шик
  • Очень красивая и стройная девушка
  • Самая красивая и живая девочка!
  • Смело. Не каждый решится выложить видео с выпускного
  • Я думаю никто не против, если это в меру. У вас все прекрасно и сделано грамотно, нет ощущения, что Вы чей-то клон
  • Из такой неуверенной девчонки, которая не знает, куда деть руки и все время поправляет волосы, превратилась в такую женщину-огонь
  • Темненькая в черном ! Ура! Миссия выполнена!
  • Конкурс "найди Славу"

Напомним, что ранее Слава Каминская спровоцировала слухи в сети о воссоединении с бывшем мужем Эдгаром Каминским, показав нежный совместный кадр.

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Слава Каминская
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