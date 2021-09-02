Квиткова и Добрынин взорвали сеть зажигательным танцем с крохой сыном
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова менее 2 месяцев назад стали родителями и привыкают к своей новой жизни с малышом Львом, не забывая делиться смешными и милыми моментами с поклонниками. Так, пара устроила зажигательные танцы вместе с крохой сыном.
Веселое видео Даша опубликовала на своей странице в Instagram.
Даша одета в серый топ и свободную черную рубашку, а Никита - в черных домашних брюках и с голым торсом. Ведущий держит на руках маленького Льва, и они с супругой начинают забавно танцевать.
"...и встречайте на паркете...", - интригующе подписала ролик Квиткова.
Пользователи сети пришли в восторг от энергичной семейки и засыпали их комплиментами, при этом многие заявили, что лучший на видео - однозначно Лев.
- Супер. Только Лев- лучший, сори родители
- Лёва сладун
- Дуже гарна сім'я
- По-моему, Лёва в шоке
- Уххх яка пара
- Лев прекрасен! Ну просто милота....такой сладкий
- Извините, но Лев- самый крутой из вас
- Радію за вашого синочка! Мати таких класних батьків це круто!
- Вау, які ви класні усі троє
- Самые лучшие, стильные, веселые, искренние!!!
- Дуже мімішно
Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как материнство изменило ее жизнь.