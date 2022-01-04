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Lady in red: Каменских похвасталась тонкой талией и длинными ножками в роскошном наряде

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 16:29
Lady in red: Каменских похвасталась тонкой талией и длинными ножками в роскошном наряде Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Новогодние праздники - отличный повод похвастаться новыми эффектными нарядами. Так явно считает и Настя Каменских - так, певица вместе с мужем Потапом показали роскошные наряды на атмосферных кадрах у елочки.

На этом звезда не остановилась и побаловала поклонников новым праздничным луком в своем Instagram.

Настя позировала на сцене в лучах софитов. Певица предстала перед объективом в облегающем красном вечернем платье. Пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться на длинные стройные ножки звезды - а та еще и игриво подняла одну ногу.

Каменских соединила шикарный аутфит с туфлями-лодочками в тон на высоком каблуке. Из аксессуаров она выбрала массивные сверкающие серьги.

Свои фирменные кудри исполнительница уложила на одну сторону, а также сделала эффектный вечерний макияж.

Lady in red: Каменских похвасталась тонкой талией и длинными ножками в роскошном наряде

Настя Каменских показала точеную фигуру в роскошном красном платье (фото: instagram.com/kamenskux)

"Cheers to 2022", - подписала кадр Настя.

Пользователи сети оставили много комментариев под фото, восхищаясь фигурой и красотой артистки.

  • Шикарные ножки, красотка Анастасия
  • Бомбезно. Сексуально. Ідеально
  • Шикарная
  • Супер!!! красотка
  • Великолепная
  • Боже какие ножки, сексуальность
  • Красивая очень!
  • Неотразима
  • Вот это шикарно

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что готовится к отпуску. Вместе с мужем они по традиции летят отдыхать в Мексику.

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Настя Каменских
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