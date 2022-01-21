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Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория"

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Пятница 21 января 2022 12:53
Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала "Эйфория" Лана Дель Рей (Getty Images)
Автор: Марина Настевич

Американская певица Лана Дель Рей представила композицию "Watercolor Eyes", которая вошла в саундтрек 2 сезона сериала "Эйфория".

Официальное видео было опубликовано на YouTube-канале артистки.

Песня прозвучит в третьем эпизоде "Эйфории", который выйдет на экраны уже в это воскресенье, 23 января. Название серии весьма интригующее - "Размышления: большие и маленькие хулиганы".

Продюсерами трека выступили вокалист группы Magic! Назри Атвех и Дрю Эриксон, работавший над прошлогодним альбомом Дель Рей "Blue Banisters".

К слову, ранее Лана Дель Рей удалила все свои аккаунты из социальных сетей – Facebook, Twitter и Instagram.

Напомним, что второй сезон "Эйфории" стартовал на стриминг-сервисе HBO 9 января. Первую серию посмотрели 2,4 млн зрителей на всех платформах - это самый высокий показатель с момента запуска HBO Max. Продолжение молодежной тин-драмы состоит из восьми серий, последняя из которых выйдет 28 февраля.

Лана Дель Рей выпустила песню Watercolor Eyes ко второму сезону сериала &quot;Эйфория&quot;

Обложка нового сингла Ланы Дель Рей Watercolor Eyes

На данный момент вышло два эпизода. Сериал рассказывает о проблемах и сложных взаимоотношениях американских школьников. Главную роль в фильме играет певица и актриса Зендая. Также в сериале снимались Хантер Шафер, Сторм Райд, Эрик Дейн, Мод Апатоу и другие.

Напомним, что впервые отрывок песни Watercolor Eyes прозвучал в тизере нового эпизода "Эйфории".

Тем временем исполнительница еще одной главной роли в "Эйфории" - трансгендерная актриса и модель Хантер Шафер заинтриговала выходом в люди с партнером по шоу, актером Домиником Файком. Парочка посетила ресторан в Западном Голливуде и мило держалась за руки на выходе из него.

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