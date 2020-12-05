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В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 13:22
В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Певица снялась в новом пикантном фотосете

Светлана Лобода не стесняется открыто демонстрировать свою сексуальность и эпатировать публику. Певица умеет завести поклонников с пол-оборота горячими фотосетами и пикантными сценическими образами. Даже на отдыхе звезда прдолжает дразнить поклонников, будоража их воображение фото в бикини. Но на этот раз Светлана устроила рабочую фотосессию, где предстала в латексных лосинах, повторяющих ее точеные формы словно вторая кожа, и черном боди ассмитерчного кроя на одно плечо.

Талию она подчеркнула широким поясом с массивной пряжкой. Обувь – лаковые полуспаожки на высоком каблуке. Звезда эротично позировала лежа, демонстрируя на камеру аппетитные ягодицы, обтянутые латексом.

На одном из фото она запечатлена стоя – звезда демонстирует стройную фигуру и бесконечные ноги, пристально вглядываюсь в объектив фотографа.

В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

Светлана Лобода в латексе взбудоражила поклонников (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Какой план сейчас в моей голове?" - игриво задала провокационный вопрос она.

"План по захвату сердец поклонников", - написал кто-то из подписчиков звезды в комментариях. Другие оценили эротический фотосет знаменитости. Многие предположили, что вскоре певица выпустит новый сингл, способный взорвать чарты.

Не менее пикантный кадр попал в сторис Instagram. На фото Светлана запечатлена в одном черном лифчике и блестящих штанах. Она присела на короточки и держится руками за высокую шпильку черных переливающихся туфель.

В латексных лосинах и в лифчике: горячая Лобода взбудоражила волнительными изгибами

Светлана Лобода в белье эффектно позировла перед камерой (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Светлана Лобода умилила сеть фото с подросшими дочками.

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